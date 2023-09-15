　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中無業男買金飾「堅持要刷卡」摸走戒指　店家盤點才知被偷

記者唐詠絮／彰化報導

台中市1名52歲邱姓慣竊，日前騎乘機車先後到彰化市、和美鎮的銀樓，藉口購買黃金飾品要刷卡，利用店家轉頭瞬間，偷偷摸走金戒指，店家損失數萬元，經警方調閱監視器，很快將人逮捕到案，但金戒指早已變賣，全案依竊盜罪嫌移送偵辦，警方將追查他是否涉及其他案件。

▲台中1名慣竊到彰化銀樓偷戒指被逮。（圖／民眾提供）

▲台中1名慣竊到彰化銀樓偷戒指被逮。（圖／民眾提供）

初步了解，邱男平日無業，靠偷竊維生，邱男犯案當天，從台中市住處一路往南，先到彰化市一間金飾店，利用挑選金飾時機，從中竊取金戒指後，謊稱要刷卡付帳，店家表示無提供刷卡服務，邱民即藉故離開現場，此時店家渾然不知戒指已被偷走，在事後盤點金飾時，才發現戒指不見。而邱得手後，再前往和美鎮，以同樣手法竊取戒指。

▲台中1名慣竊到彰化銀樓偷戒指被逮。（圖／民眾提供）

和美派出所員警受理報案後，經擴大調閱周遭監視器畫面，鎖定邱嫌涉嫌重大，立即向檢方聲請拘票，並在邱嫌位於台中市區住處附近將犯嫌逮捕，全案依竊盜罪嫌移送偵辦，並將再追查其可能涉及的其他案件。

和美分局呼籲，店家應於前後門窗出入口裝設警報器、監視錄影等防盜措施，打烊後也記得要將財物收妥，另還可向派出所申請「治安風水師住宅防竊諮詢服務」，警方將派員檢測提供有效的防竊改善建議，並提升防竊安全意識。

▲台中1名慣竊到彰化銀樓偷戒指被逮。（圖／民眾提供）

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
貨輪浮空了！驚人畫面曝　目擊者：好像在水面上飛
裝潢蟑螂賺上億！　受害者氣到死在出庭路上
老公連殺2人　妻後悔睡死：他是很善良的人
新北發錢了！　最高2萬元
老公「玩當沖2年」變了一個人！她翻手機超衝擊：怎麼辦
農業部遭「砸蛋潑墨」！　現場畫面曝
快訊／高虹安2鞠躬道歉了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

Uber司機變色狼！載女醉客亂摸還偷錄　傳給朋友炫耀反被揭發

車被警移至拖吊場...他破壞封條取回包包　竟夾藏543g安毒

台中女遭砂石活埋「只露出兩條腿」　辯沒看到人...司機3萬交保

無業20年！狠男殺鄰居夫婦　妻悔自己「睡死」：早點醒就不會發生

農業部因巴西蛋惹議被「砸蛋+潑墨」　警壓制眼鏡男搜出9顆蛋

新北貢寮海祭登場！瑞芳警強化反偷拍　比基尼姐妹好安心

裝潢蟑螂橫行台中！騙逾135人得手逾億　他氣到死在出庭的路上

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了：協調2、3次都沒用

台中無業男買金飾「堅持要刷卡」摸走戒指　店家盤點才知被偷

台中牛排館破產欠薪勞資調解　老闆一進場員工齊喊：裝可憐

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

兒遇唐詩全程不情願亂唸　陪讀媽：快把我激火了...

阮經天.明道怎麼分？本人來教你！　張鈞甯危險發言「怕斷送演藝生涯XD」

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

Uber司機變色狼！載女醉客亂摸還偷錄　傳給朋友炫耀反被揭發

車被警移至拖吊場...他破壞封條取回包包　竟夾藏543g安毒

台中女遭砂石活埋「只露出兩條腿」　辯沒看到人...司機3萬交保

無業20年！狠男殺鄰居夫婦　妻悔自己「睡死」：早點醒就不會發生

農業部因巴西蛋惹議被「砸蛋+潑墨」　警壓制眼鏡男搜出9顆蛋

新北貢寮海祭登場！瑞芳警強化反偷拍　比基尼姐妹好安心

裝潢蟑螂橫行台中！騙逾135人得手逾億　他氣到死在出庭的路上

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了：協調2、3次都沒用

台中無業男買金飾「堅持要刷卡」摸走戒指　店家盤點才知被偷

台中牛排館破產欠薪勞資調解　老闆一進場員工齊喊：裝可憐

為了生兒子！迷信爸「聽法師的話」長期性侵2女兒　重判無期徒刑

Uber司機變色狼！載女醉客亂摸還偷錄　傳給朋友炫耀反被揭發

《鬼偶》導演光顧偏遠寺院求助　「四年被拒三次」 終於獲得同意

2歲遭退養...米克斯「害怕被丟掉」整夜睡床上　聞媽媽味道才安心

女員工爬上床「嘿咻已婚老闆」！事後懷孕崩潰：這是不能說的秘密

老媽搞上男友「想被你的充滿」　單親妹崩潰！露骨對話曝光

貨輪浮空了！台東海濱公園驚人畫面曝　目擊者：好像在水面上飛

《女外科》蔡淑臻搶視后放話「非常想拿」　可惜朱軒洋沒入圍：超生氣

強力守護學童安全上學路　中和警取締違規砂石車

車被警移至拖吊場...他破壞封條取回包包　竟夾藏543g安毒

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

即／高雄男持刀砍殺鄰居夫妻　2人當場死亡

上樓砍死鄰居夫妻檔　高雄狠男身分曝光

2孩驚見父母被瘋砍…秒衝下樓：我爸媽被殺了

即／自認樓上太吵砍死夫妻！高雄冷血鄰居落網

睡醒才知老公砍死2人　兇嫌妻震驚：沒有聽他說過太吵

目睹爸媽遭砍殺！高雄2學童奔水果行躲避

2童父母遭鄰砍死　遇害前「最後訊息」曝

父母遭瘋砍身亡！2孩目擊崩潰：殺人的是13樓阿北

目擊爸媽被鄰居砍死　社會局曝2童現況

台南22歲女撞違停車亡　家屬淚求行車記錄器畫面

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地

即／礁溪某飯店7F起火　消防灌水搶救

即／又有天坑！北市大同區赤峰街現大洞

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了

更多熱門

相關新聞

不滿佛堂發噪音　男子持鐵鎚敲門

不滿佛堂發噪音　男子持鐵鎚敲門

讓人心靈沉澱的佛樂，有人聽起來卻覺得是噪音，新北市中和區興南路一段一處佛教講堂，日前遭人破壞大門，造成多片玻璃破損。保全人員發現報警處理，警方循線逮捕毀損男子。男子供稱，因佛堂時常撥放佛經、發出噪音，才會持鐵槌破壞大門。但佛堂負責人卻表示，除有法會才會念誦佛經。

快訊／台中男失控縱火潑酸　8警消灼傷

快訊／台中男失控縱火潑酸　8警消灼傷

新北男開車疑「度估」　撞入店面害餐廳損失至少20萬

新北男開車疑「度估」　撞入店面害餐廳損失至少20萬

小客車撞對向來車　波及4機車5人傷

小客車撞對向來車　波及4機車5人傷

即／慘遭大貨車輾壓　單車阿伯插管命危

即／慘遭大貨車輾壓　單車阿伯插管命危

關鍵字：

彰化偷竊和美戒指銀樓影音

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄男持刀砍殺鄰居夫妻　2人當場死亡

上樓砍死鄰居夫妻檔　高雄狠男身分曝光

辣媽去奈良餵鹿！「肩帶被咬斷」驚喊：奶掉出來了

前NBA球員做熱瑜珈猝逝！享年42歲

2孩驚見父母被瘋砍…秒衝下樓：我爸媽被殺了

起底瑤瑤17年前「大尺度相簿」名稱！

即／自認樓上太吵砍死夫妻！高雄冷血鄰居落網

安心亞突淚崩「跑出攝影棚」！

睡醒才知老公砍死2人　兇嫌妻震驚：沒有聽他說過太吵

快訊／趙寅成驚爆死會「娶41歲美女主播」　官方秒現身回覆

目睹爸媽遭砍殺！高雄2學童奔水果行躲避

「這道泰國菜」會致癌！每年讓2萬人罹癌死亡

百萬YTR「背愛馬仕騎Ubike」被拍！

2童父母遭鄰砍死　遇害前「最後訊息」曝

父母遭瘋砍身亡！2孩目擊崩潰：殺人的是13樓阿北

更多

最夯影音

更多
聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹
超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面