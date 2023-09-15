台中無業男買金飾「堅持要刷卡」摸走戒指　店家盤點才知被偷

記者唐詠絮／彰化報導

台中市1名52歲邱姓慣竊，日前騎乘機車先後到彰化市、和美鎮的銀樓，藉口購買黃金飾品要刷卡，利用店家轉頭瞬間，偷偷摸走金戒指，店家損失數萬元，經警方調閱監視器，很快將人逮捕到案，但金戒指早已變賣，全案依竊盜罪嫌移送偵辦，警方將追查他是否涉及其他案件。

▲台中1名慣竊到彰化銀樓偷戒指被逮。（圖／民眾提供）

初步了解，邱男平日無業，靠偷竊維生，邱男犯案當天，從台中市住處一路往南，先到彰化市一間金飾店，利用挑選金飾時機，從中竊取金戒指後，謊稱要刷卡付帳，店家表示無提供刷卡服務，邱民即藉故離開現場，此時店家渾然不知戒指已被偷走，在事後盤點金飾時，才發現戒指不見。而邱得手後，再前往和美鎮，以同樣手法竊取戒指。

和美派出所員警受理報案後，經擴大調閱周遭監視器畫面，鎖定邱嫌涉嫌重大，立即向檢方聲請拘票，並在邱嫌位於台中市區住處附近將犯嫌逮捕，全案依竊盜罪嫌移送偵辦，並將再追查其可能涉及的其他案件。

和美分局呼籲，店家應於前後門窗出入口裝設警報器、監視錄影等防盜措施，打烊後也記得要將財物收妥，另還可向派出所申請「治安風水師住宅防竊諮詢服務」，警方將派員檢測提供有效的防竊改善建議，並提升防竊安全意識。