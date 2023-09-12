23歲男駕「甩尾車」載友北海岸夜遊…一個彎連撞3車！電桿也歪了

記者戴上容／新北報導

新北淡水發生自撞事故！一名23歲張男11日晚間11時許，駕駛黑色SUBARU BRZ從板橋載著陳男準備到北海岸，行經淡水區淡金路四段過彎時，車輛失控撞路旁3車，最後撞向電桿後停下。警消到場，駕駛張男酒測值為0，2人身體多處擦挫傷被送淡水馬偕醫院檢查，詳細事發原因仍待調查。

▲淡水昨午發生嚴重自撞車禍，駕駛過彎速度過快，連撞3車還撞壞電桿 。（圖／記者戴上容翻攝）

這起嚴重的事故發生在昨晚11時許，駕駛張男駕駛著名的甩尾車、載著19歲陳男，2人從新北市板橋出發要到北海岸夜遊，沿路行經淡金路四段往三芝時，張男疑不熟路況，加上過彎時車速過快，車輛先往左想避開車輛，下秒卻失控偏移撞上路邊停放一輛廂型車、一輛小貨車與一輛機車，最後撞上電桿，整輛車因強烈力道，停在路中央，車輛冒白煙，周圍住戶嚇壞緊急報警。

事故造成車頭凹陷變形，挨撞的廂型車、機車也嚴重毀損，電線桿也被撞歪，救護人員到場，駕駛車輛安全氣囊爆開，2人者肢體疼痛及擦挫傷，並有安全帶傷痕，駕駛張男酒測值為0，救護人員緊急將2人送往淡水馬階就醫檢查。台電人員獲報後，到場維修位移電線桿，淡水清潔隊也到場清除路面油漬。

第三大隊大隊長陳志德表示：患者高速撞擊或高處跌落等高能量機轉案件，應優先保護患者頸椎及呼吸道問題，必須固定好患者後再移動脫困，另因本大隊轄區山區、郊區地形較曲折，夜間甚至有些路段燈光昏暗，呼籲若不為本地人或對地形不熟悉者，應減速慢行，避免憾事發生！