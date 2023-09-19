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重型認證特搜隊24小時待命　時刻守護新北安全

▲新北市消防局重型認證特搜隊，是一支多元並具備高度專業的國家級重型救援隊。守護新北安全同時，也展現跨縣市支援精神，並積極參與國際救援任務，為台灣及國際帶來安心與信任。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者蒲世芸／採訪報導

裝備謹慎確認後，新北市消防局重型特搜隊把握黃金救援時間，出動救援任務。在現今自然與人為重大災害隨時有可能發生的情況下，專業救災救護團隊的存在也更顯重要。新北重型認證特搜大隊組長周祐陞說，「我們一般消防人員剛畢業一般先從消防人員開始擔任，然後再到救助隊人員，救助隊人員再進階到特種搜救隊人員。而特種搜救隊裡，還有分成中型認證跟重型認證，重型認證就等同於是我們特種搜救隊裡最高階級專業隊伍。」

▲▼重型認證特搜隊24小時待命,時刻守護新北安全,新北特搜隊是全台首支在災害現場可運用管制藥物的救援隊伍,不僅提升了救援能力,還能更有效地處理災害現場的急救情況,新北消防局,重型認證特搜隊。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼新北重型認證特搜隊24小時待命，無論在台灣或國際都可看見他們協助救援的身影。（圖／記者姜國輝攝，下同）

▲▼重型認證特搜隊24小時待命,時刻守護新北安全,新北特搜隊是全台首支在災害現場可運用管制藥物的救援隊伍,不僅提升了救援能力,還能更有效地處理災害現場的急救情況,新北消防局,重型認證特搜隊。（圖／記者姜國輝攝）

新北市消防局重型特搜隊屬於國家級重型救援隊，是一支多元並具備高度專業的救援團隊，包含山域搜救隊、車禍救助隊、重型搜救隊、高角度救援隊等，無論在台灣或國際間都能看見他們的救援身影。特搜大隊組長周祐陞提到，「目前國內救災印象比較深刻的救援經驗，就是參謀總長他們搭乘黑鷹直升機墜落事件。當時我們人員集結前往現場，所帶的器材裝備就要特別去選擇，因為有人夾困在裡面，我們要去做直升機的切開，所以帶的器材就比較特別一些，目前大概只有特種搜救隊配有這方面的裝備器材。我們當時尋著山路走了很久，找到出事地點之後，再使用我們的器材將受困的患者全部救出。」

▲▼重型認證特搜隊24小時待命　時刻守護新北安全

▲新北市消防局重型認證特搜隊屬於國家級重型救援隊。

要成為重型特搜隊一員可不簡單，不僅要通過高強度層層關卡測驗，還得具有強健的心理狀態調適，來應對各樣狀況。南雅特搜分隊小隊長吳慶和說，「參加特搜訓練的時候，我們還會在訓前有一個測驗，這些測驗會針對你的技能與體能來檢測，通過才可以繼續來做後續訓練，訓練的期程大概是6到7周，訓練完並合格，就有擔任我們特搜隊員的資格，然後會需要再進行認證。認證的話，我們會針對震災、支撐、搜索、救援、醫療還有後勤等項目來做訓練。而在訓練完之後我們再去參加消防署的重型救援認證，認證的時候是實行36個小時連續不間斷救援的測驗，測驗完之後，才會得到徽章，代表你是重型救援隊的隊員。」

▲▼重型認證特搜隊24小時待命,時刻守護新北安全,新北特搜隊是全台首支在災害現場可運用管制藥物的救援隊伍,不僅提升了救援能力,還能更有效地處理災害現場的急救情況,新北消防局,重型認證特搜隊。（圖／記者姜國輝攝）

▲生命偵測雷達可偵測地面下10到12公尺是否有受困者。

新北重型特搜隊是全台首支在災害現場，可運用管制藥物的救援隊伍，不僅提升了救援能力，還能更有效處理災害現場的急救狀況。守護著新北安全，也展現出跨縣市支援精神，積極參與國際救援任務，為台灣及國際帶來安心與信任。

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