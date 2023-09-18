192公分男學生「跳水撞頭」四肢癱瘓　家長怒告學校求償4800萬

▲新北體育班學生跳水撞到地板，導致四肢癱瘓，父母提告學校求償共4千4百萬。（圖／爆料公社）

記者郭玗潔／新北報導

新北某體育班高三學生為游泳隊隊員，因比賽將近，於課後在泳池做自主訓練，練習「跳水出發」，卻在第3次跳水時撞及泳池地板，導致頸椎骨折、四肢癱瘓。張生父母認為學校泳池水深不足1.35公尺，卻讓身高192公分的張生跳水，導致重傷害，對學校提告求償4千8百萬元。新北地院審理，認為張生及父母依民法求償於法不合，應提出國賠，判他們敗訴。

判決指出，新北某高中一名體育班張姓男學生參加游泳隊，因在2018年11月29日下午4時許做課後自主訓練時，進行「跳水出發」動作，跳入水池時頭部撞擊泳池地板，導致外傷性頸椎骨折及脊髓損傷併四肢癱瘓。張生父母認為學校有管理過失，對學校提出告訴。

家長認為，按規定學校游泳池兩端池壁前1公尺到6公尺範圍內，若水深最低限度未達1.35公尺時，不能實施跳水動作，但兼任體育班班導和游泳隊總教練的陳女、聘僱執行教練張男，和另一名義務指導教練都未禁止張生跳水，讓身高192公分的張生跳水後導致重傷害，校方有明顯過失。

張生父母依民法對學校求償，包含醫療費約75萬元、已支出看護費約76萬元，未來近60年看護費共2千3百萬元，及設置無障礙空間裝潢費、增購醫療器材、未來勞動能力減損，和精神撫慰金400萬，為張生求償共4千4百萬餘元，另父母也各求償精神撫慰金2百萬元。

校方則表示，國際游泳總會雖訂定游泳池水深最低限度為1.35公尺，但規定是針對競賽專用游泳池規格，非對一般教學用游泳池做強制規範規，且張生跳水時，泳池深度是否未達1.35公尺，也已無法證實。另據新北市教育局的「新北市立○○高中學生游泳池意外事件調查報告書」所載，測量學校游泳池最淺處深度為 1.1公尺，最深處為1.5公尺，也未違反行政院體育委員會的「游泳池管理規範」。

校方指出，張生在該場地練習跳水次數估計有數百次甚至上千次，均無事故發生，當日會出事是由於他雙手未依正常情形放在頭部前方，突然以危險姿勢入水，且出發之仰角過高，導致發生事故，是任何人均無法預期或防免的突發意外，屬於張生個人操作意外，不可歸責學校場地和水深因素。

新北地院認為，民法雖規定公務員因「故意違背」對於第三人應執行之職務，致第三人之權利受損害者，需負賠償責任，而原告指陳女、張男兩位教練執行職務指導學生時有過失，並非「故意違背」，不適用於民法，應依國家賠償法之程序請求國家賠償。

另外，原告主張學校對公共設施游泳池的設置有管理過失，導致他的生命財產權受損，也應依國家賠償法所定之程序請求賠償，依民法求償於法不合，判張生和雙親敗訴。全案還可上訴。