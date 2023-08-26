年輕人站10公尺跳台不敢跳！　救生員「狠踹下水」這一腳代價曝光

▲年輕男子似乎懼高，救生員卻直接將他從10公尺高跳台踹入泳池。（圖／翻攝自Facebook／Gabi Kwiatkowski）

記者張寧倢／編譯

國外網友日前一段影片引起關注，畫面中一名男性在泳池的10公尺高跳台上躊躇不前，他身後一名年紀較長的救生員直接出腳，從臀部將他踹了下去，儘管男子到最後一刻還試圖用手緊抓欄杆，但仍不敵救生員狠踹力道，被迫空降落水。由於現場許多泳客也都目睹了這一幕，救生員確定將被調職處理。

根據英國每日星報報導，這部影片拍攝地點據信是在奧地利，年輕男子似乎是因為懼高而遲遲無法從10公尺高的跳水跳台躍下，此前有2名救生員曾經要求男子自行跳水或是走樓梯下來，但都被他拒絕，所以看起來年紀較長的第3名救生員才會用腳踢的方式強迫他跳下。

報導引述奧地利媒體OÖNachrichten指出，事發泳池的管理機關Steyrer Stadtbades證實，救生員確實在13日將泳客踢下跳台，事發後已經展開調查，儘管結果尚不明朗，但這名救生員確定將被調職到其他座游泳池工作。

管理機關聲明，已經就人員「判斷師誤」對在場的泳客當面致歉，「救生員的工作是確保遊客安全，因此這名救生員涉及墜落事件是非常令人遺憾的，我們正在盡一切努力釐清情況。」