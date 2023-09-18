花蓮癌末婦精挑37攝影作品告別人生　姪兒：妳永遠是我第二個媽

▲攝影展開幕當天，眾人履約到場祝福，蔡文娟在安寧團隊陪伴下出席。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

55歲蔡文娟因肺腺癌末期，住進門諾壽豐護理之家接受機構式安寧療護，愛好出國攝影的她，一圓辦展夢，展出37張環遊列國所拍下的手機攝影作品，除向自己告別人生，同時也鼓勵大家繼續用樂觀的心擁抱生命；明年即將結婚的姪兒和妻子也特地換上禮服看展，邀請她提前當證婚人，並於耳邊傾訴道謝「妳永遠是我第二個媽媽」，讓眾人相當感動。





花蓮縣衛生局結合慈濟醫院安寧團隊、門諾醫院、門諾壽豐護理之家，共同為蔡文娟舉辦攝影展，欣喜的她親自挑選出37件作品，分享包括日本金閣寺、西班牙落日餘暉及加拿大黃刀鎮極光的視覺衝擊及感動，展期確定後，還主動邀請親友及昔日花蓮地檢署觀護人等同事觀展。

▲欣喜的蔡文娟親自挑選出37件作品開展。

蔡文娟曾向醫護透露，期望透過攝影作品的展出，向自己告別這段人生奇妙旅程，也讓看展民眾都能感受到她對生命的喜悅，並鼓勵大家繼續擁抱美好人生。

17日開幕展當天，眾人履約到場祝福，蔡文娟在安寧團隊陪伴下出席，雖意識不清，仍與大家留下珍貴合影、不留遺憾，最讓她掛念的姪兒也和妻子穿上禮服現身會場。



「妳是我第二個媽媽！」低頭在蔡文娟耳邊傾訴感謝的姪兒蔡宏德說，姑姑未結婚生子，把家族兄弟姊妹的兒女視如已出，明年即將結婚的他提前舉辦儀式，想讓姑姑不缺席婚禮，安心知道「我們會很幸福。」

▲姪兒和妻子特地換上禮服看展，邀請她提前當證婚人，讓眾人相當感動。

門諾會醫療財團法人副總執行長莊永鑣說，蔡文娟透過攝影作品展現自己熱愛生命的一面，在接受安寧療護過程中，積極把握每一天，和醫護團隊討論策展內容，傳遞她對生命的樂觀態度，「一段人生的奇妙旅程」攝影展於壽豐護理之家展至9月底，邀請民眾觀展，一同參與她的生命故事。



花蓮縣衛生局指出，花蓮縣府挹注花東基金推動安寧緩和療護，整合轄內醫療及照護資源，並與多家醫院合作打造安寧照護聯盟，擔任社區安寧照護單位的後援醫院，也期望透過為安寧病友圓夢，展現以「人」為中心的安寧緩和照護，不留遺憾的面對人生最後一哩路。