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桃園女婿疑被找到了！他爆「是營區班長」　人妻笑：想知道你哪位

▲▼性侵,做愛,偷情,劈腿,性行為,性交,約砲,一夜情,渣男,渣女,交往,開房間。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲人妻之前曾說，老公的職業是軍人。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

桃園一名人妻日前發文爆料，她27歲的老公和51歲的親媽搞上了，由於「小三」態度囂張，所以她便曝光媽媽照片，要大家肉搜，至於老公，因為她不打算離婚，所以沒「網暴」對方。只是根據人妻之前公布的線索，就有網友疑似已認出男方身分，「總不好一直讓女主一枝獨秀上線，男主一起來炸點花唄！」

有網友在粉專「靠北長官永不停止」上匿名投稿，直呼「看著爆炸八點檔『女婿尬岳母』連續劇一直更新續播的份上，經努力不懈追尋線索，終於皇天不負苦心人」，男方疑似是林口一帶某營區的班長。

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該網友還寫道，「據悉，XXX班長您是連同妻小一起搬回娘家居住，XXX班長您怎會有勇氣在岳父家覬覦您岳母和姨子？」他還說，這幾天男方依舊能回到岳父家住，「甚至無事般的面對您岳父，說說您的感想，要不？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北長官永不停止）

▲有網友疑似認出男方身分。（圖／翻攝自Facebook／靠北長官永不停止）

該網友更說，「您似乎未曾上繳薪水養育妻小，再查，您無房、無產（除一台小轎車外）、無顏值......等，怎說服廣大鄉民相信，您岳母會對您有愛慕之意？」他還拋問，「長官們是否該有所作為？（男方）重損國軍形象中，廣大鄉民們，幫長官們來點作為！1985一人一通，打起來」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北長官永不停止）

▲桃園人妻並未證實內容是否為真。（圖／翻攝自Facebook／靠北長官永不停止）

該則貼文底下，可見桃園人妻留言回應，「1985一人一通，內容要說什麼？我比較想知道你哪位」，並附上一個笑到哭的emoji。人妻的留言並未證實文章內容是否為真，另《ETtoday新聞雲》嘗試聯繫人妻求證，但截稿前未獲回應。

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