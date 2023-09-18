違停人行道...路人跳上車「通行」踩破前擋　駕駛傻眼雙方互告

記者張君豪／台北報導



北市大安區延吉街發生一起車輛違停標線型人行道，引發路過民眾不滿，直接爬上違停車輛車頂踏破擋風玻璃的糾紛，轄區敦化南路派出所9月13日11時46分接獲民眾報案，派遣警網前往現場處理，原來邱男（37歲）駕駛轎車停在標線型人行道上等候朋友上車，卻遭行人何男（47歲）不滿其違停直接爬上車頂踏破擋風玻璃。

▲何男間持走人行道踏過違停車輛車頂導致擋風玻璃破裂，雙方互控毀損和過失傷害等罪。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

駕駛邱男向警方表示：當時他小客車臨停在標線型人行道上，等候他的朋友上車。但行人何男疑似不滿車輛在人行道違停，卻直接爬上他的車頂踩破前擋風玻璃，何男最終從車尾下車。雙方均提告對方究責。





何男向警方解釋，他之所以這樣做，係因邱男的違停迫使他不得不越過車輛。何男強調他跳下車時導致右腳受傷。雙方都提出了刑案告訴。違停駕駛邱男對何男提告毀損，踏破對方擋風玻璃的何男則怒告邱男過失傷害案，警方依規定受理，轉交偵查隊進行後續偵查。



何男另外檢舉邱男人行道違規停車，警方均依規定受理，大安警方呼籲民眾，如果發現違規情況，應撥打110報案，但在處理糾紛案件時應保持冷靜，理性溝通，切勿使用暴力解決問題。

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