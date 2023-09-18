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全國原住民獵人首度會師信義鄉　林保署推改良式獵具和山林保育

▲全國原住民獵人團結大會首度於信義鄉東埔舉辦，宣示一同保育台灣山林。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲全國原住民獵人團結大會首度於信義鄉東埔舉辦，宣示一同保育台灣山林。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

林業及自然保育署南投分署日前首次於信義鄉東埔地區辦理全國原住民族獵人團結大會，希望推動原住民狩獵自主管理、凝聚全國獵人同心，展現公部門及部落族人共同追求狩獵與保育工作平衡共好的永續山林理念。

「第6屆原住民族獵人團結大會」於9月15至17日登場，由林業保育署與南投縣東埔布農自然資源暨文化自主治理協會合辦，於東埔地區山林場域聚集全國17個部落，以及行政院原住民族委員會、玉山國家公園管理處、台大生物資源暨農學院實驗林管理處及南投縣政府等相關政府單位代表出席，參與人數高達170人。

▲首屆全國原住民獵人團結大會於信義鄉東埔舉辦，宣示一同保育台灣山林。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲改良式獵具。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲首屆全國原住民獵人團結大會於信義鄉東埔舉辦，宣示一同保育台灣山林。（圖／林業保育署南投分署提供）

東埔部落表示，過去參與歷次獵人大會，也認同狩獵權益為原民重要議題，更希望透過全國獵人大會展現布農在地原民文化，因此積極爭取主辦這次大會、籌劃超過半年，希望讓來自各地的獵人、學術團隊、公部門三方分享推動狩獵自主管理試辦計畫心得與展望。

▲首屆全國原住民獵人團結大會於信義鄉東埔舉辦，宣示一同保育台灣山林。（圖／林業保育署南投分署提供）

林業保育署長林華慶表示，本次大會也針對如何順利推動部落狩獵自主管理工作進行探討，包括如何吸引更多獵人參與狩獵自主管理組織？如何簡化行政程序？如何進行獵區管理？在法規限制下如何與政府部門達到雙贏等；為貼近原民狩獵慣俗，該署修訂《原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法》，加入狩獵自用許可及締結行政契約，會中亦向獵人們說明改良式獵具，將請各協會提報需求數量，由各分署所轄工作站發放給獵人們使用。

此外，東埔部落更特別規劃「部落狩獵文化走讀」，參觀東埔、羅娜部落的自然資源保育和永續利用，讓參與人員更了解在地原住民族傳統狩獵文化與山林智慧；林業保育署南投分署表示，從108年起即與東埔部落合作推動狩獵自主管理試辦計畫，並輔導成立南投縣東埔布農自然資源暨文化自主治理協會，期望透過本次大會與16個部落協會分享及交流互動，推進原住民族與政府共同治理及促進永續自然資源的目標。

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