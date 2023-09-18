傳蘋果明年有6大新品　彭博：iPhone螢幕再放大

▲彭博社指出，明年 iPhone 螢幕會更大。（圖／翻攝YouTube／Apple）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15才剛發佈不久，明年新品的相關訊息就已經流出，根據彭博社最新報導，明年將有六大新品可以期待，包含更大螢幕的iPhone、Vision Pro將上市開賣等等。

Vision Pro是蘋果新的產品線，不過發佈後卻遲遲未上市，彭博社表示，蘋果目前已經確定會在2024年上市，雖然預計不會帶來多少營收，不過可以展現蘋果的技術能力，吸引消費者前往體驗。

此外，明年也將出現十周年的 Apple Watch X，與iPhone十周年一樣，將出現許多更新變化，目前傳出蘋果將會在AI與健康功能上著墨。而明年也會有新版 iPad Pro 出現，預計將採用OLED螢幕，並搭載全新巧控鍵盤。

而 Mac 也將出現更新，最大的改變就是搭載了 M3 晶片，這款晶片採用3nm製程技術，預計可以提高功效，加強電腦的運算能力，包含 MacBook Air、MacBook Pro 都會搭載新晶片。

最多人關心的就是iPhone 系列的變化，彭博社報導也指出，iPhone Pro的螢幕會「再放大」，除此之外，蘋果也將投入更多研究在AI相關功能上，預計也會推出類似聊天機器人的服務。