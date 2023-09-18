蘇丹內戰還在打　首都知名摩天大樓燒成火海濃煙狂竄

▲蘇丹首都喀土穆知名摩天大樓發生大火。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

蘇丹今年4月爆發內戰至今未歇，政府軍與準軍事組織「快速支援部隊（RSF）」17日激烈交火，首都喀土穆知名摩天大樓等建築物發生大火，大量濃煙竄向天空。

綜合BBC、德國之聲等報導，位在尼羅河附近的大尼羅河石油公司大樓（Greater Nile Petroleum Oil Company Tower）是最知名地標之一，目前尚不清楚起火原因，也未有傷亡通報。依據網路流傳的影片畫面，建築物遭大火烈焰吞噬，冒出大量濃濃黑煙。

這棟大樓的建築師阿布丁（Tagreed Abdin）透過社群平台發文表示，看到大樓起火燃燒的這一幕感到相當痛心，並說這是毫無意義的破壞行為。

不過提供衝突分析的蘇丹內戰觀察組織 （Sudan War Monitor）透露，快速支援部隊16日襲擊軍方控制區，包括司法部一棟辦公大樓，多棟政府建築物遇襲起火。

目擊者提到，快速支援部隊對軍隊駐地的攻擊行動一直持續到17日；住在距離衝突點約3公里處的44歲女子納瓦爾（Nawal Mohammed）指出，家中門窗因爆炸衝擊威力震動，16日與17日的交戰堪稱自戰爭開始以來最激烈。

衛生當局17日宣布，喀土穆及達佛（Darfur）地區所有主要醫療機構停止服務。

蘇丹自4月爆發軍事衝突以來，喀土穆與其他城鎮的空襲及地面戰鬥仍在持續中，造成約7500人死亡，500多萬人流離失所。聯合國表示，該國已有超過100萬人被迫逃離這個國家。

▼當地其他建築物也發生火災。（圖／CFP）