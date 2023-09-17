　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄失親童阿公悲發聲明：將當「小小兒子」來養

▲▼高雄吳姓男子刺殺鄰居，夫妻2人死亡（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄吳姓男子刺殺鄰居，夫妻2人死亡。（圖／記者陳宏瑞攝）

中央社

高雄羅姓夫妻遭樓下吳姓男子殺害，其未成年孩子目睹全程，案發後更出現異常沉默等疑創傷後壓力症候群，讓照顧男童的阿公、阿嬤相當憂心孩子未來，也希望外界勿打擾。

高雄羅姓夫妻未成年孩童15日目睹雙親遭吳男入屋砍殺過程，事後更勇敢衝下樓求救。社會局今天派員前往探視，但據了解男童已出現異常沉默等疑創傷後壓力症候群，讓照顧男童的阿嬤相當擔憂影響未來發展，也質疑社會局社工案發後第一時間未妥善安撫孩子。

社會局則說明，15日命案發生後，社工便立即到場安撫孩子及評估安置需要，因後來找到孩子熟悉的外公外婆，經安頓好孩子後，親屬即表示讓孩子玩玩具，不要吵孩子，社工就先離開；當天下午打電話關心時，親屬也回應孩子狀況都還好，因忙處理喪事且在悲傷中，暫時婉拒家訪。

社會局指出，社工後續傳簡訊關心，提醒家屬注意孩子身心狀況，並留下聯絡電話；昨天再發簡訊關心，晚上家屬致電表達希望協助的事項，社會局也已回應家屬並積極處理。

至於羅家失去經濟支柱，社會局目前也正研擬開立信託或捐款專戶，讓有意捐助2名孩子未來教育費的善心人士能有管道幫忙，協助孩子就學需求，預計未來幾天就有初步方案。

此外，男童阿公也向媒體提供1份聲明，表明兒媳相當孝順、善良，但卻慘遭殺害。未來全家人將堅強起來，將2人留下的一雙稚子當「小小兒子」來養，期許2個孫子能早日走出陰霾，迎向真正的光明。後續只希望社會大眾能多正向鼓勵孩子，也請不要再來打擾痛苦的家屬。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
誰在攻擊陳吉仲？　她：2018同一群人
旅遊YTR小象爆「違法招募私團」！慘被觀光局開罰　本人這樣說
高雄失親童阿公發聲明
戴佩妮「遞麥接唱」影片爆紅...5年後再遇同一人！
營養師驚吐「少吃只會更胖」！6原因曝：肌肉掉光光
一張圖看下周變天　「首波東北風」來了！
陳昊森認刪除社群「因為它，我被撕裂」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國道3號驚見「大火球」　香山火燒車大堵塞

高雄失親童阿公悲發聲明：將當「小小兒子」來養

獸醫「敲碎自己腳趾」詐保850萬！一關鍵證據被抓包

惡狼爬陽台闖民宅！妹子嚇壞衝出門　慘遭「背後強抱」拉回客廳

陳其邁認了：社會局做不夠！夫妻慘死11刀留2幼兒　慰家屬喊檢討

「美少女人妻」喪偶約大姑丈夫摩鐵開房！直播脫上衣做家事

新北KTV清晨9人互毆　3間包廂離場搶電梯…滅火器砸傷2人

胎兒露頭了！救護車緊急停路邊　宜蘭2消防員順利接生

轎車北宜縣界公園靠左停　重機超車擦撞！夫妻檔翻滾倒地

快訊／載4員工到檳榔園工作！台東男疑身體不適自撞山壁　送醫不治

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

玉澤演預告台北慢跑「這裡三選一」　記者會結束後…跑角落打招呼

柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

柴2周沒洗澡躺床被媽小力教訓　發浮誇叫聲還靠爸狂撒嬌討拍！

媽教3歲兒子玩滑板車　結果反被超越她無語...

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

爸難得休假卻遇停班停課　受打擊趴地...3兒身邊嗨玩

#柯文哲媽媽 自拆老家違建 嘆：他們是官，我們是民

Lisa入境「被禮物砸臉」痛摸鼻樑！　保鑣12秒狂喊STOP...場面超失控

快訊／國道3號驚見「大火球」　香山火燒車大堵塞

高雄失親童阿公悲發聲明：將當「小小兒子」來養

獸醫「敲碎自己腳趾」詐保850萬！一關鍵證據被抓包

惡狼爬陽台闖民宅！妹子嚇壞衝出門　慘遭「背後強抱」拉回客廳

陳其邁認了：社會局做不夠！夫妻慘死11刀留2幼兒　慰家屬喊檢討

「美少女人妻」喪偶約大姑丈夫摩鐵開房！直播脫上衣做家事

新北KTV清晨9人互毆　3間包廂離場搶電梯…滅火器砸傷2人

胎兒露頭了！救護車緊急停路邊　宜蘭2消防員順利接生

轎車北宜縣界公園靠左停　重機超車擦撞！夫妻檔翻滾倒地

快訊／載4員工到檳榔園工作！台東男疑身體不適自撞山壁　送醫不治

紐時：美中「間諜情報戰」擴大　台灣是導火線

V6引擎、白色輪圈！「Nissan Frontier復古皮卡」現身底特律車展

YouTuber主動邀請合作　收廠商4萬沙發卻延遲發片還搞失蹤

亞運倒數！吳念庭掃兩長打　王彥程繳優質先發

全台390萬人有失眠困擾！醫曝影響「睡眠品質」4大原因

快訊／國道3號驚見「大火球」　香山火燒車大堵塞

Lisa還沒續約…BLACKPINK一年巡演結束！　Jennie哭到唱不下去

瑀熙公開首次整型過程！　對比照「變得更有精神」：後悔沒早做

中國—東盟博覽會廣西南寧開幕　近2000家企業參展

世界盃女棒小組賽　台灣4勝1敗分組2晉級決賽

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

社會熱門新聞

高雄角頭「高斤」不治過世　醫院廁所舉槍輕生

目睹父母遭砍殺！外公曝男童最新狀況：縮牆角不給抱

年輕妹玩「國王遊戲」　慘遭3男設局侵犯

美少女人妻喪偶　竟與大姑丈夫摩鐵開房

高雄小兄弟頓失雙親　慈善家願捐款到大學畢業

年輕情侶虐死10隻貓　留下驚悚「泡菜罐」

性侵犯虐殺10隻貓　24歲女友「像變一個人」

年輕夫妻遭惡鄰砍死　管理員哭了

台中富二代股東砸員工罵「爛貨」

獸醫忍痛碎趾詐保！騎車撞電箱截8趾獲賠850萬

即／國道鐵塊貫穿汽車擋風玻璃　乘客受傷送醫　

高雄女大生曠課失聯3天　雲林老家尋獲已身亡

國道車禍「夫妻雙亡」！家屬重返現場招魂

高雄夫妻遭惡鄰砍死　家屬不滿「要求小孩做筆錄」

更多熱門

相關新聞

陳其邁檢討「社會局做不夠」

陳其邁檢討「社會局做不夠」

高雄市長陳其邁關切父母遇害案件中兩名幼童的教育及照顧問題，為實際協助家屬，今天(17日)下午親自前往慰訪家屬及孩童。探視過程中，從外縣市趕來的阿公阿嬤特別感謝市府協助效率，陳其邁市長也當場允諾會請專科醫師協助孩童後續心理復原，若兩童需要轉學，市府也會全力配合處理。

即／高雄前鎮1男子墜樓！摔落雨棚跌落地面亡

即／高雄前鎮1男子墜樓！摔落雨棚跌落地面亡

即／國道鐵塊貫穿汽車擋風玻璃　乘客受傷送醫　

即／國道鐵塊貫穿汽車擋風玻璃　乘客受傷送醫　

即／高雄男撞電桿搶救無效！家屬忍痛拔管

即／高雄男撞電桿搶救無效！家屬忍痛拔管

高雄小兄弟頓失雙親　慈善家願捐款到大學畢業

高雄小兄弟頓失雙親　慈善家願捐款到大學畢業

關鍵字：

高雄苓雅

讀者迴響

熱門新聞

高雄角頭「高斤」不治過世　醫院廁所舉槍輕生

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

瑤瑤去美國「被海關攔下來」

《瘋神無雙》班底結婚了！26歲老婆超正

秋天來了！　3生肖財運旺

郭辦喊話藍白！　曝這狀況「賴佩霞功成身退、連署書不送件」

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

目睹父母遭砍殺！外公曝男童最新狀況：縮牆角不給抱

不生孩「60歲過得怎麼樣？」　一票人反曝血淋淋例子

「8習慣」會召喚窮神！命理師警告：快戒

10億身家女星「將參選不分區立委」！

年輕妹玩「國王遊戲」　慘遭3男設局侵犯

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

下體突冒「白白一粒一粒」像菜花！1種人最容易長

印度工地電梯「失速墜14樓」！8工人慘死

更多

最夯影音

更多
柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝
女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

玉澤演預告台北慢跑「這裡三選一」　記者會結束後…跑角落打招呼

玉澤演預告台北慢跑「這裡三選一」　記者會結束後…跑角落打招呼

柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

柴2周沒洗澡躺床被媽小力教訓　發浮誇叫聲還靠爸狂撒嬌討拍！

柴2周沒洗澡躺床被媽小力教訓　發浮誇叫聲還靠爸狂撒嬌討拍！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面