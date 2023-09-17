高雄失親童阿公悲發聲明：將當「小小兒子」來養

▲高雄吳姓男子刺殺鄰居，夫妻2人死亡。（圖／記者陳宏瑞攝）



中央社

高雄羅姓夫妻遭樓下吳姓男子殺害，其未成年孩子目睹全程，案發後更出現異常沉默等疑創傷後壓力症候群，讓照顧男童的阿公、阿嬤相當憂心孩子未來，也希望外界勿打擾。

高雄羅姓夫妻未成年孩童15日目睹雙親遭吳男入屋砍殺過程，事後更勇敢衝下樓求救。社會局今天派員前往探視，但據了解男童已出現異常沉默等疑創傷後壓力症候群，讓照顧男童的阿嬤相當擔憂影響未來發展，也質疑社會局社工案發後第一時間未妥善安撫孩子。

社會局則說明，15日命案發生後，社工便立即到場安撫孩子及評估安置需要，因後來找到孩子熟悉的外公外婆，經安頓好孩子後，親屬即表示讓孩子玩玩具，不要吵孩子，社工就先離開；當天下午打電話關心時，親屬也回應孩子狀況都還好，因忙處理喪事且在悲傷中，暫時婉拒家訪。

社會局指出，社工後續傳簡訊關心，提醒家屬注意孩子身心狀況，並留下聯絡電話；昨天再發簡訊關心，晚上家屬致電表達希望協助的事項，社會局也已回應家屬並積極處理。

至於羅家失去經濟支柱，社會局目前也正研擬開立信託或捐款專戶，讓有意捐助2名孩子未來教育費的善心人士能有管道幫忙，協助孩子就學需求，預計未來幾天就有初步方案。

此外，男童阿公也向媒體提供1份聲明，表明兒媳相當孝順、善良，但卻慘遭殺害。未來全家人將堅強起來，將2人留下的一雙稚子當「小小兒子」來養，期許2個孫子能早日走出陰霾，迎向真正的光明。後續只希望社會大眾能多正向鼓勵孩子，也請不要再來打擾痛苦的家屬。