看了17個醫生都沒用！男孩飽受慢性疼痛3年　媽靠ChatGPT找出病因

▲亞歷克斯飽受痛苦折磨3年，最後在ChatGPT的幫助下才終於診斷出確切病因。（圖／翻攝自推特、達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

國外一名自稱為考特尼（Courtney）的媽媽透露，她的兒子自4歲起就飽受慢性疼痛折磨，3年內看了17名醫生都無法找到原因，最終竟在ChatGPT的幫助下找到病因，讓兒子終於免受疼痛之苦。

綜合外媒報導，考特尼表示，她在疫情期間為2個小孩買了一個充氣跳跳屋，讓孩子們在封城時也能盡情玩樂。豈料不久後，4歲的兒子亞歷克斯（Alex）就開始抱怨身上感覺疼痛，而家庭保姆也告訴考特尼，亞歷克斯每天都必須服用止痛藥，否則就會大發脾氣。

起初，考特尼還以為亞歷克斯可能是蛀牙了，於是她便帶兒子去看牙醫，就此開啟她接下來3年的求醫之路，「從這次看牙醫開始，我共拜訪了17位不同專業的醫生，但沒有人能找到亞歷克斯日益增加的疼痛和其他症狀的原因。我可愛的兒子脾氣也越來越暴躁」。

▲亞歷克斯看了17個醫生仍無法痊癒。（示意圖／CFP）

牙醫告訴考特尼，亞歷克斯可能是出現了氣管阻塞的問題，建議她去找正畸醫生檢查，但正畸醫生為亞歷克斯放在上顎的擴張器只起到了短暫的作用，於是考特尼又帶兒子去看兒科。兒科醫生認為，亞歷克斯可能是左右兩側的成長不平衡，所以建議考特尼帶兒子去做物理治療。

亞歷克斯進行物理治療後，又開始感到頭痛，於是考特尼改帶兒子去見神經科醫生與耳鼻喉科專家，但經過一系列的檢查後，亞歷克斯的病情還是沒有任何改善，「我們看了很多醫生，甚至還進了急診室，但還是沒有任何醫生能確切告訴我們亞歷克斯的問題到底是什麼」。

今年初，絕望的考特尼見AI蓬勃發展，於是決定自行向ChatGPT求助，「我一行一行地查看亞歷克斯的所有病例，並將它們都輸入到系統裡，最後ChatGPT斷定亞歷克斯是患上了脊髓拉扯症候群（tethered cord syndrome），而我也相當認可ChatGPT的診斷結果」。

脊髓拉扯症候群是一種由組織附著引起的神經系統疾病，它限制了脊髓在脊柱內的移動，導致它異常拉伸，並引發疼痛。考特尼隨後迅速帶亞歷克斯到一家專門治療這種疾病的醫院，而神經外科醫生仔細檢查後，也確診了亞歷克斯的病情，並立即為他動手術。如今亞歷克斯正在恢復中。