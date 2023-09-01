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陽明交大迎接AI旋風　科法所開課教學生善用ChatGPT

▲▼陽明交大科法所副教授施明遠開設ChatGPT課程，教導學生善用ChatGPT。（圖／陽明交大提供）

▲陽明交大科法所開設「運用AI的法律寫作」課程，教導學生善用ChatGPT。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

ChatGPT在全球掀起生成式AI人工智慧浪潮，陽明交大以ChatGPT來回答律師高考選擇題，發現其表現優於半數考生。陽明交大科法所決定善用ChatGPT在，本學期開設一門運用ChatGPT寫作法律文件課程，教導學生如何善用科技，避免被時代淘汰。

根據高盛（Goldman Sachs）在今年上半年一份報告預測，現行工作將有四分之一未來會被AI取代，特別是有44%的法律工作，可以透過AI來完成，這個數字超過行政文書以外的任何職業。

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面對AI這樣橫掃全球的旋風，陽明交大科技法律研究所決定在本學期開設「運用AI的法律寫作：技巧、策略與工具」課程。開設這門課的科法所副教授施明遠（Mark L. Shope）表示，利用ChatGPT回答律師高考選擇題，發現在滿分600分選擇題中，ChatGPT拿到342分，雖沒達到372分進入第二階段考試的門檻，但表現仍優於約半數考生，顯見AI在法律實務上的潛力。

施明遠指出，法律最終結果通常以文字的形式來表現，AI在撰寫法律文件、資料整理與訴訟準備上具有優勢，法律事務所已經導入AI工具，上述這門課讓學生學習如何在法律寫作過程中，合理使用AI輔助，也會讓學生熟悉Bing AI、Google's Bard等生成式AI工具在法律領域的應用，以免不善用科技而被取代。

不過，施明遠提醒，現階段AI優勢是文字與資料，在法律研究上還是要特別小心生成式AI的正確性。例如美國曾有律師使用ChatGPT準備法院文件，結果ChatGPT提供案例都是假的，該律師因此受到倫理懲戒。故法律系學生仍必須要在法律寫作中負責，具備批判性的思維，並以符合倫理方式使用AI。

▲▼陽明交大科法所副教授施明遠開設ChatGPT課程，教導學生善用ChatGPT。（圖／陽明交大提供）

▲陽明交大科法所副教授施明遠開設AI相關課程，教導學生如何善用ChatGPT。（圖／陽明交大提供）

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