開學患者增加！超過一半發燒　2病毒最多

▲開學季到來。（示意圖／資料照）
記者陳俊宏／綜合報導
耳鼻喉科醫師張弘提醒，開學後就醫患者增加，超過一半有發燒，一樣是新冠肺炎、流感最多。
張弘在12日臉書指出，值得注意的是，呼吸道融合病毒（RSV）有漸增趨勢，症狀為發燒和咳嗽為主，建議發燒患者在家休養，較快康復，也避免病毒傳染。
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張弘說，除上呼吸道疾病外，接近中秋節，咽喉誤吞異物患者也增加，建議慶祝聚餐時，還是要多留意食物，若真不小心異物卡喉，儘早就診檢查，切勿嘗試偏方療法，避免病情惡化。
▲開學季到來。（示意圖／資料照）
記者陳俊宏／綜合報導
耳鼻喉科醫師張弘提醒，開學後就醫患者增加，超過一半有發燒，一樣是新冠肺炎、流感最多。
張弘在12日臉書指出，值得注意的是，呼吸道融合病毒（RSV）有漸增趨勢，症狀為發燒和咳嗽為主，建議發燒患者在家休養，較快康復，也避免病毒傳染。
張弘說，除上呼吸道疾病外，接近中秋節，咽喉誤吞異物患者也增加，建議慶祝聚餐時，還是要多留意食物，若真不小心異物卡喉，儘早就診檢查，切勿嘗試偏方療法，避免病情惡化。
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