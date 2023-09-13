開學患者增加！超過一半發燒　2病毒最多

流感疫情提前報到！根據疾病管制署監測，已經三周疫情上升且超過流行警戒值，上周類流感就診達8.8萬人次，另新增通報39例流感併發重症與11例死亡，死亡個案中有2人較年輕僅有30多歲與40多歲，分別在發病3天後與當天即死亡。疾管署副署長曾淑慧分析，預期未來四周疫情都屬上升趨勢，10月2日今年流感公費疫苗開打後，疫情才可能逐漸下降。