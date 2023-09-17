黃偉哲助災戶汰換家具　讓垃圾變黃金黃金變愛心

▲木工工會志工除了在二手家具倉庫整修，預備送給白河區淹水災民的家具外，另一組志工也搬運整理完備的床組、衣櫥及桌椅至關廟區修繕戶家中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為實踐台南市長黃偉哲建立「希望家園」的施政目標，勞工局推動「有情有疼心ㄟ厝」弱勢勞工等家庭房屋修繕，由做工行善團進行房屋修繕服務，也整理二手家具贈送給有需要的弱勢家庭，協助改善居家環境。

上周受到低壓帶影響，台南市下起豪大雨，尤其白河區的日累積雨量，超過340毫米，位於山區的崎內里，更是豪雨成災。黃偉哲市長現場勘災後，除安置災民措施外，也立即連繫勞工局做工行善團提供二手家具，協助災戶重建家園。

9/13做工行善團志工前往白河區崎內里勘查，志工們在區公所人員陪同下，踩著泥濘進入正在清理的社區，瞭解及盤點受災戶家具需求，9/17木工工會志工一早便前往官田區二手家具倉庫，整理需要的二手家具，以便下周（9/24）搬運送給該區受災戶。

17日木工工會志工除了在二手家具倉庫整修預備送給白河區淹水災民的家具外，另一組志工也搬運整理完備的床組、衣櫥及桌椅至關廟區修繕戶家中，該修繕戶案主是年近八旬的王姓老翁，其為身心障礙者，獨自居住於父親遺留的陳舊老屋，僅有的狹小一房一衛浴，其內部家具及設備皆老舊不堪使用。今日木工工會志工先為老翁準備舒適的家具，後續將用最短的時間於下周完成房屋相關修繕，為其打造溫暖宜居的家園。

勞工局長王鑫基表示，做工行善團兵分三路進行房屋修繕相關作業，除了前兩組由木工工會志工整修及運送二手家具，另有一組電氣工會志工前往南區火災屋進行斷電、修改線路、安裝臨時用電設施等作業。感謝做工行善團志工夥伴，不論是平假日、地處遠或近，總不吝惜自身休息時間與工作空檔，與勞工局團隊到弱勢勞工等家庭修繕房屋，志工無私奉獻著實令人敬佩。

另一方面9/16勞工局假南紡購物中心辦理的「職訓好給力 成果展實力」成果展，也感謝職業訓練單位將展售所得21萬餘元，全數捐贈辦理職災勞工等弱勢家庭房屋修繕，將正向能量往外擴散，讓台南成為有情、有疼心ㄟ「希望家園」。