突破交通困境！富里鄉幸福巴士搭乘率高　2個月服務逾萬人次

▲▼花蓮富里鄉幸福巴士自營運以來，短短2個月已服務逾萬人次。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里鄉公所今年7月5日起與羅山社區發展協會攜手合作運營幸福巴士，截至8月底，已經有1萬1,082人次搭乘。自五月份起新增北五村的服務後，搭乘人數與年初相比增加近400人，成長率高達35%。

富里鄉位於花蓮縣最南端，地處偏遠交通不便。除了市區客運和鐵路外，許多鄉親只能依賴計程車前往上學、看醫生、日常採買、轉乘接駁或代為領取處方籤，長期下來交通費用相當可觀。現在有了幸福巴士這項服務，鄉親只需媒合兩人並提前預約，即可發車享受到府接送的服務。其服務範圍自富里全鄉最遠可達玉里鎮市區，全票25元、半票13元、敬老愛心票免費，若需長期搭乘者還夠選擇購買儲值票，節省更多費用。





鄉長江東成表示：「幸福巴士對於鄉親來為非常便利的福利服務，使鄉親以公車價格就能搭乘，同時使交通經濟的負擔減輕許多。非常歡迎各位鄉親多多利用，鄉公所這邊也會多加宣傳及宣導，讓更多的鄉親得知這項服務，使這項服務能夠惠及每個鄉親。」

▲富里鄉公所透過宣傳及宣導，希望幸福巴士服務能夠惠及每個鄉親。

若有需要搭乘幸福巴士或有任何疑問，請聯絡服務專線：0928-761-727或0800-005-978轉4，服務據點為:富里鄉車站街46號（富里車站前）。