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大陸 大陸焦點 特派現場

陸貪官「44萬翡翠手鐲」起拍價5元　業內人士搖頭：撿漏機會小

▲▼安徽法院將拍賣贓物。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

▲安徽法院將拍賣贓物。（圖／翻攝自微博／頭條新聞，下同）

記者林郁婷／綜合報導

安徽省蚌埠市固鎮縣人民法院將對扣押品進行拍賣，不管是價值10萬元（人民幣，下同，約新台幣44萬元）的翡翠手鐲還是8萬元（約新台幣35萬元）玉石吊墜等，起拍價皆為1元（約新台幣5元），因此吸引不少人報名競拍，希望能趁機「撿漏」。

據《紅星新聞》報導，這些拍賣品屬於法院查獲的收賄贓物，所有人均為一名叫王澤寬的官員，他在2015年1月被安徽省檢察院依受賄罪逮捕。

▲▼安徽法院將拍賣贓物。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

拍賣物品都為價值不斐的翡翠玉石，因此雖然起拍價僅1元，但保證金卻需要5600元（約新台幣2.5萬元），想要競拍的人必須先繳交競買保證金，才能參與拍賣，每次的加價幅度為800元（約新台幣3500元）。

目前拍賣網站上已有8000多人圍觀、700多人設置競拍提醒以及11人報名參加，其中最受關注的就是翡翠手鐲，大家都希望能用低價將這些物品帶回家。

業內人士對於民眾想撿漏的心態表示不看好，這次拍賣有明確評估價，因此吸引多人競買，但是每個人可能都有自己的心理價位，超過心理價位就不會再出價，最後這些拍品以什麼價格成交，取決於競買者的競買熱度，「想1元錢競得10萬元翡翠手鐲，根本不可能，以很低價格『撿大漏』的可能性也很低」。

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