被熏到醉倒！義大利釀酒師跌落酒桶　溺亡葡萄酒中

▲46歲釀酒師貝托里尼因掉入酒桶，而被溺死在葡萄酒裡。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

義大利46歲釀酒師貝托里尼（Marco Bettolini）日前在東北部的激情卡迪酒莊（Ca'di Rajo）裡，因意外吸入酒精發酵時的氣體，掉入葡萄酒桶，而被溺死在葡萄酒中。

綜合外媒報導，激情卡迪酒莊在當地14日下午2點左右出現了設備故障，因此貝托里尼31歲的同事品（Alberto Pin）便走入酒莊的大桶高壓滅菌器查看，不料卻被葡萄酒發酵時散發的煙霧弄得頭暈目眩，身體極其不適。

TRAGEDIA SUL LAVORO A SAN POLO DI PIAVE Quello che sappiamo finora sulla morte di un enologo mentre un secondo addetto della cantina Ca' di Rajo versa in gravi condizioni https://t.co/FnllxI0lpi — tribuna di Treviso (@tribuna_treviso) September 14, 2023

於是，貝托里尼連忙趕緊去幫忙，但他自己也被煙霧熏醉、失去平衡。當地媒體《特雷維索論壇報》指出，貝托里尼隨後從幾英尺高的地方重摔落地，頭部撞在了留有葡萄酒的底部，當場死亡。而目前仍在昏迷狀態的品則被送往附近醫院，情況嚴重。

對此，酒莊老闆切切托（Simone Cecchetto）深表遺憾，「我們悲痛欲絕。對我們來說，貝托里尼就像是和我們一起長大的兄弟一樣，而我們也為受傷的年輕人祈禱，願他早日康復。」

消防當局表示，由於貝托里尼和品都未配戴安全裝置及呼吸面罩，才釀成了這起悲劇。當局目前正在調查2人究竟是吸入什麼氣體後昏迷，而《紐約郵報》在報導中指出，2人吸入的是釀酒中至關重要的氮氣。報導稱，這起案件如今已進入調查程序，但暫時還未有人被起訴。