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不生孩「60歲過得怎麼樣？」　一票人反曝血淋淋例子

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲許多夫妻不生孩，晚年享受更舒適的生活品質。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「那些拒生小孩的現在過的好嗎？」一名人妻發愁直呼，孩子發展篩檢沒過關，搞得她茶不思飯不想，因此好奇大家身邊有無60歲的長輩沒生孩子，「晚年過著怎樣的生活呢？」文章引發討論，網友分享親戚養毛小孩，過著吃喝玩樂日子；但也有人曝1現實盲點，「有無生小孩跟晚年生活...可說是無關！」

一名女網友在Dcard自曝，最近帶1歲4個月的孩子去測兒童發展篩檢，卻被醫院告知沒過關，讓原PO難過又不知所措，「父母要面對的課題好多...雖然會變得越來越強大，但如果沒孩子，是不是不要強大也很好呢？」

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隨著思想越來越開放，不少夫妻選擇當頂客族，而原PO也好奇詢問，身邊有沒有60歲以上沒孩子的夫妻，「當初不想生而沒生孩子，晚年過著怎樣的生活呢？」

文章曝光後，有網友分享，「我阿姨已婚沒小孩，將近60歲，覺得夫妻倆過得很爽，養了兩隻狗，早上起床就去健身房運動，中午回家吃飯，下午睡午覺，晚上吃飯一起看電視休息，前陣子剛從土耳其旅遊回來。他們說：存了很多錢，以後就去住高級養老院」、「堂姐40幾歲跟她老公都在聯發科工作10幾年，膝下無子女，養了3狗2貓，住在台南高級大樓，一人一台MINI Cooper，下班健身房上團課、空中瑜珈，反正流行什麼運動他們都會去上，假日跑馬拉松，短假臺灣玩，長假出國玩，偶爾買名牌包。我覺得很爽啦，估計他們會一路爽到過世那天，因為經濟能力很好身體也健康」。

不過也有人曝血淋淋例子，直言就算生孩子，沒做好財務規劃，恐怕晚年也很慘，「我在安養院上班，幾乎每一位長輩都有生小孩，所以有無生小孩跟晚年生活...可說是無關」、「有錢就會有人照顧，沒錢連親生小孩都踢來踢去」、「晚年生活過得好不好跟有沒有小孩其實關係不大欸，有沒有好好規劃（身邊有錢可以用）比較有關」、「養兒真的不防老，我媽那輩的很多在啃老的，嚇到有點不敢生」。

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