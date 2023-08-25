長輩常把「這7字」掛嘴邊　一票聽完超有感：是真的，只是你不信

▲長輩常說「等你老了就知道」。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

長輩的經驗較多，常對晚輩耳提面命。近日有網友發文表示，他媽媽很常把「等你老了就知道」這7字掛在嘴邊，為什麼長輩這麼喜歡說這句話？貼文曝光後，引發底下網友熱議，「人類的歷史就是不斷重複著錯誤」、「等你老了就知道老人都在恐嚇你」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「為什麼老人常說：等你老了就知道」為標題發文，提到他媽常常會說「等你老了就知道」，像是不繳國民年金的話，「等你老了就知道！」或是熬夜打電動、常吃雞排、忘記帶鑰匙等，媽媽也都會說「等你老了就知道」。

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聽到這7個字，原PO不禁感到納悶，為什麼一定要等到他老了才知道？又為什麼長輩常常把這句話掛在嘴邊？

▲很多事情都是經歷過才懂，所以長輩才會想出言提醒。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文曝光後，不少網友都相當有感，「很多都是真的，只是你不信」、「熬夜、吃炸物、長時間看螢幕、坐很久，老了真的會很多病痛，因為病是日積月累的生活習慣造成的」、「老了真的會知道+1」、「確實老了就知道，你講的那些確實是因為年輕有本錢」、「這是真的，但懶得跟你說太多，反正你不會聽」。

其中還有網友認為，很多事情都是要經歷過才知道，所以長輩才會出言提醒，「有些是過來人經驗啦」、「我老了，確實有些事以前不知道」、「至理名言，回頭發現，當初老媽是對的」、「不經一事，不長一智」、「因為他們也是老了才知道」。不過也有網友則表示，「這是情緒勒索常見的話語」。