32歲女咳嗽把肋骨咳斷！發現患「骨質疏鬆」　竟是愛美惹的禍

▲女咳嗽把肋骨咳斷。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

有人說，成年人的崩潰是從看體檢報告開始的，確實有時體檢會檢查出根本想不到的毛病，把人嚇得不輕。大陸一名32歲的呂女士（化名）在一次常規體檢中，竟意外查出了骨折，拿到體檢報告後，竟被診斷出罹患骨質疏鬆症，讓還年輕的她連呼不可思議。

《紅星新聞》報導，在杭州某福利院工作的呂女士，日前接到杭州市第一人民醫院體檢中心的電話，被告知肺CT提示右側肋骨骨折，讓她盡快去骨科就診。之後，呂女在骨科被確診骨折，進一步檢查顯示她同時患上了骨質疏鬆症。拿到診斷報告，呂女士思前想後，終於想起之前發熱後咳嗽得有點嚴重，特別前天晚上咳得厲害，醒來時肋骨劇痛，當時想著忍忍就過去了，也就沒去醫院。

市一醫院體檢中心副主任護師楊秀琴說，類似情況並不罕見，僅市一醫院體檢中心今年體檢後回訪，已經發現10多例肋骨骨折的患者，大多數是因為咳嗽嚴重，到體檢時查肺CT才發現骨折。一般來說，男女20歲後骨生長達到成熟期，骨強度也是人生的頂峰期；女性35歲、男性40 歲後骨量逐漸下降，骨強度開始走下坡路。

據了解，骨質疏鬆是因為缺鈣，但如果沒有維生素D，鈣只能穿腸而過，小腸是無法吸收的，所以血液中的25羥維生素D含量，是目前公認的評價人體維生素D狀況的可靠指標。呂女士血液檢查結果發現，她血液中的25羥維生素D含量非常低。

骨質疏鬆常被認為是中老年病，但越來越多年輕人也提前骨質疏鬆。醫生說，年輕人的骨質疏鬆與工作、生活習慣關係密切，包括過度防曬，不愛運動，嗜喝可樂、咖啡等刺激性飲料。進一步詢問中，醫生找到了問題原因，原來呂女士較為注重外貌保養，防曬做到極致，但凡出門，防曬霜、防曬帽一件不少。

醫生提醒，人體所需的維生素D80，90％由太陽中紫外線照射皮膚而合成， 一般每天接受約30分鐘是光照射，即可滿足人體維生素D的需求，如果長期接觸不到光照，久而久之就易導致骨質疏鬆。

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