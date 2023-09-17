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不滿妻態度差！他吐心聲遭嗆　無奈批「被當工具人」：台男真卑微

不滿妻受照顧卻態度差！他吐心聲遭狂嗆　無奈批「被當工具人」：台男真卑微

▲一名人夫不滿妻子受人照顧但卻態度超差，還會出言否定，讓他非常無奈。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名人夫表示，日前請假照顧開刀的妻子，拜託對方致電告知保母他要去接孩子，卻被妻子直指「把我當秘書啊？幹嘛不自己打」，試著說出不滿後遭狂嗆，讓他相當不滿妻子的態度，覺得台灣男性真的很卑微，「當工具人是應該，請老婆幫個忙會被反酸。」

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文透露，之前請假照顧要動小型手術的妻子，「我請假陪她早上動刀，下午載她去按摩，然後趁空閒把她的戶外用品載去修，回來再載她去上體育課。」後來他拜託妻子致電通知保母，孩子將被接回，就遭妻子臭臉回嗆，「你把我當秘書啊？幹嘛不自己打？」

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原PO聽聞此話，立刻回應，「妳打個電話而已，是有多累？」但因妻子才剛做完手術，所以沒有繼續爭論。不過他越想越氣，乾脆直接攤牌，認為妻子是把自己當工具人，否則為何就連一通電話也不願打？結果妻子卻嗆「你很愛計較，大男人這麼小心眼」、「如果你這麼不想幫就直說，我也不會勉強你」。

原PO指出，他不是不想幫忙，但對妻子一副高高在上的態度非常感冒，「我當然不會不想幫老婆，要一個讚美應該不為過吧？但她會覺得我在抱怨，她是那種『你要幫就該心甘情願，不求回報、不要說嘴』。」

▲原PO不滿妻子的態度，認為自己就像工具人。（圖／翻攝自「匿名2公社」臉書）

不滿妻受照顧卻態度差！他吐心聲遭狂嗆　無奈批「被當工具人」：台男真卑微

此外，原PO最近家中漏水淹到櫥櫃膨脹，導致洗碗機的門被卡住開不了，於是花了3天翻修櫥櫃，本想好好炫耀一番，卻被妻子潑冷水「你現在是要我稱讚你嗎？你花了3天修好，不如給外面人修，時薪說不定還比較划算」，讓他無奈直呼，「我覺得台灣男性真的很卑微，當工具人是應該，請老婆幫個忙會被反酸。」

貼文一出引發討論，網友紛紛指出「你老婆應該是那種出嘴沒好話的人，跟這種人生活在一起心理包袱會很重」、「婚前就應該知道是這樣子了，個人造業各人擔，我總不能勸你離婚」、「適當的讚美可以讓夫妻關係更和諧」、「我能理解你的心酸與不爽，很多時候根本説不清，就像秀才遇到兵」、「感覺的出來你是有愛她，但是她已經把你的愛視為理所當然了」。

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