登革熱飆破8千例！羅一鈞進駐台南當應變隊長　拚中秋後反轉疫情

▲疾管署副署長羅一鈞因應登革熱疫情將進駐台南市，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

台南登革熱疫情延燒，至今累積本土病例已經突破7千例，行政院長陳建仁今（16）日視察台南時宣布責成衛福部疾管署提升應變作為，將於下周一起成立「前進應變工作隊」，由副署長羅一鈞擔任隊長進駐台南，力拚中秋後反轉疫情。

根據疾病管制署最新統計，全國累計8,024 例本土病例，為近10年同期次高，分布15縣市，其中又以台南市7,191例最為嚴峻。陳建仁今日前往台南視察熱區致詞表示，依照以往登革熱流行的趨勢，到9月、10月 通常都是流行的高峰，現在已經看到有疫情下降曙光，就應該壓到底，已經請羅一鈞進駐台南「他昨天二話不說就同意了」，中央地方一起合作努力，控制疫情。

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▲台南登革熱疫情防治。（圖／記者林東良翻攝）

因應南部登革熱疫情，羅一鈞先前已經數度南下前往台南、雲林、高雄等疫情熱區，羅一鈞今日受訪表示，疾管署將於下周一成立「前進應變工作隊」，由他擔任隊長，進駐台南強化支援協助台南市各項防疫措施及中央地方行政協調。疾管署南區管制中心主任李翠鳳為副隊長，並在底下分4組，共有20多名成員，除本來南區、機動防疫隊人員，也會調派疾管署本部人員南下。

至於為何不是如新冠疫情期間成立的「前進指揮所」？羅一鈞說明，目前疫情雖然處於上升階段，但是本周新增病例數和上周持平僅略升，顯示病例增加幅度有趨緩跡象，而監測本周台南通報陽性率與誘卵桶指數兩指標都下降，加上從上周開始台南降雨情形減少，包含防治成效、天候因素都顯示已經露出疫情反轉曙光，也象徵台南疫情是有逐漸獲得控制，尚未需要因應登革熱成立中央流行疫情指揮中心。

▲台南市登革熱疫情趨勢。（圖／疾管署提供）

羅一鈞表示，前進應變工作隊重點工作是希望未來兩到三周讓疫情明顯反轉，希望中秋後能夠有下降跡象，初步預估至少進駐1個月，後續看台南疫情有連續兩周明顯下降，再進一步討論工作隊是否還有持續運作的必要性。

疾管署副署長曾淑慧日前指出，登革熱疫情應變機制分為三級，第三級是登革熱發生本土病例，且任一縣市成立縣市級指揮中心時，疾管署會成立「應變工作組」。目前國內成處於這個層級。

至於提昇第二級情況，則是如果有「任兩縣市成立縣市級指揮中心」，或者「單一縣市成立縣市級指揮中心且疫情發展超出能量負荷」有需要要加強督導，則報請行政院同意成立「中央流行疫情指揮中心」，由衛福部長或者環保署長擔任指揮官；第一級應變則是在第二級開設運作，整體疫情連續三周無反轉，會簽報行政院指派指揮官。





▲羅一鈞先前南下視察台南疫情。（圖／記者林東良翻攝）