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她打高端疫苗後「休止期落髮、全頭禿」　獲疫苗受害救濟1萬元

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

疫苗受害救濟最新審議結果出爐！疾病管制署公布，本次審查有18人因接種疫苗後不適被核予救濟金，其中最高額為一名20多歲女性，接種BNT疫苗後心肌酵素上升，無法確定與疫苗關連而核予10萬元救濟金；另外有一名60多歲女性，接種高端疫苗之後出現落髮、全頭禿，無法確定與疫苗關連，獲得1萬元救濟金。

疾管署公布預防接種受害救濟審議小組第208次會議紀錄，有18案獲救濟金，其中有多達11案是接種BNT疫苗，占近7成，另接種AZ有3例、高端、莫德納、卡介苗及五合一疫苗各1例，救濟金額各在5000元至10萬元不等。

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本次獲得最高額救濟金是一名桃園市20多歲女性，個案接種疫苗後因胸口緊繃與噁心等症狀而就醫，血液檢驗結果顯示心肌酵素上升，然其病程與接種疫苗後導致急性心肌炎之臨床表現並不相符，但其症狀仍無法確定疫苗關聯性，核予救濟金10萬元。

另有一名台中市60多歲女性，接種高端新冠疫苗後出現掉髮，經診斷為休止期落髮、全頭禿。疾管署副署長曾淑慧說明，掉髮的原因很多，包括遺傳、內分泌、內科疾病、壓力、營養、受傷、藥物等因素，本案經綜合判斷，無法確定落髮與疫苗相關性，最後核予救濟金1萬元。

本次新冠疫苗相關救濟還有3名青少年，分別在台南、台中跟台北，接種BNT疫苗後因胸痛就醫，血液檢驗結果均顯示心肌酵素上升，分別獲1萬到2萬元救濟金。

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