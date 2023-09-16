她打高端疫苗後「休止期落髮、全頭禿」　獲疫苗受害救濟1萬元

▲高端疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

疫苗受害救濟最新審議結果出爐！疾病管制署公布，本次審查有18人因接種疫苗後不適被核予救濟金，其中最高額為一名20多歲女性，接種BNT疫苗後心肌酵素上升，無法確定與疫苗關連而核予10萬元救濟金；另外有一名60多歲女性，接種高端疫苗之後出現落髮、全頭禿，無法確定與疫苗關連，獲得1萬元救濟金。

疾管署公布預防接種受害救濟審議小組第208次會議紀錄，有18案獲救濟金，其中有多達11案是接種BNT疫苗，占近7成，另接種AZ有3例、高端、莫德納、卡介苗及五合一疫苗各1例，救濟金額各在5000元至10萬元不等。

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本次獲得最高額救濟金是一名桃園市20多歲女性，個案接種疫苗後因胸口緊繃與噁心等症狀而就醫，血液檢驗結果顯示心肌酵素上升，然其病程與接種疫苗後導致急性心肌炎之臨床表現並不相符，但其症狀仍無法確定疫苗關聯性，核予救濟金10萬元。

另有一名台中市60多歲女性，接種高端新冠疫苗後出現掉髮，經診斷為休止期落髮、全頭禿。疾管署副署長曾淑慧說明，掉髮的原因很多，包括遺傳、內分泌、內科疾病、壓力、營養、受傷、藥物等因素，本案經綜合判斷，無法確定落髮與疫苗相關性，最後核予救濟金1萬元。

本次新冠疫苗相關救濟還有3名青少年，分別在台南、台中跟台北，接種BNT疫苗後因胸痛就醫，血液檢驗結果均顯示心肌酵素上升，分別獲1萬到2萬元救濟金。