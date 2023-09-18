登革熱防治關鍵期需團結一致　南市府：盼勿以政治口水打擊防疫士氣！

▲台南市政府發言人田玲瑚回應表示，目前是登革熱防治的關鍵期間，感謝部分政治人物對疫情的關心，但不必要、非專業、只是打擊基層防疫士氣的政治口水則大可不必。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對部分政治人物對台南防疫措施之意見，台南市政府發言人田玲瑚回應表示，台南市政府於2016年成立登革熱防治專責單位，每年投注千萬經費進行相關預防工作，目前是登革熱防治的關鍵期間，感謝部分政治人物對疫情的關心，但不必要、非專業、只是打擊基層防疫士氣的政治口水則大可不必。

田玲瑚說，個案發生時第一時間依據疾病管制署所制訂登革熱防治工作指引，進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並就附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷。田玲瑚強調，台南市政府團隊本著本著禦敵從嚴的態度，從事防治作為。

田玲瑚指出，依據國衛院黃族集博士在18日「台南市政府2023年登革熱防治一級指揮中心會議」的報告以及提供的數字，下雨確實增加登革熱的病例數，而台南的積極防疫作為下，病例數已大幅減少！依照過去的經驗，大雨之後一週病例數會增加3.62倍，而今年大雨之後還減少了0.15倍，可見市府防治的努力。而羅一鈞副署長對於疫情也是抱持審慎而樂觀，肯定台南市政府團隊的努力。

田玲瑚指出，今年6月12日確診第1例本土個案後，當日即成立區三級指揮中心，同時登防中心即進駐社區進行擴大採血，積極發掘潛藏病例，擴採也找到陽性病例67人，另給予醫療院所獎勵以鼓勵院所積極通報。3天後，雖仍未達到二級指揮中心開設標準，但本著禦敵從嚴的態度，由衛生局成立二級指揮中心跨局處進行防治作為。

田玲瑚進一步說，當社區發生登革熱病例，因埃及斑蚊壽命長達30天且喜藏於家戶內陰暗處，立即化學防治噴滅病媒十分重要，登防中心使用的藥劑及濃度，均經過蚊媒專家建議與疾病管制署共同合作，沒有亂噴或濃度超過的狀況。

另登防中心於2016年成立後，即進行環境中病媒監測，在高風險區布設3252個誘卵桶，每個里戶外10個、戶內2個，每週由登防中心監測人員進行陽性率及卵數統計，並輔以最新技術做即時運算，資料回饋給社區進行動員孳清，7年來病媒監測工作從未中斷，數據均完整上網公告。

田玲瑚指出，因應本次登革熱疫情，市府多次出動無人機進行空拍，精準掌握孳生源並予以清除，相關數據亦回傳登革熱防治中心，強化數據驅動防疫策略。登防中心已開放流通登革熱疫情相關即時數據，包括逐日病例數、化學防治與孳清場次、誘卵桶及其卵粒數、陽性點、列管點等資料，供防疫專家學者於諮詢會議中協助分析探討防疫策略成效，更將相關即時數據整合於 GIS 地圖中，視覺化呈現協助指揮官做更利疫情的判斷。

田玲瑚說，登革熱防治另一大重點是孳生源清除，登防中心發現家戶收集雨水之天溝，常因樹葉雜物阻塞而造成積水孳生病媒蚊，由於高處清除不易，區公所第一線人員為搶防治時效發揮巧思設計天溝棒，及時解決病媒蚊孳生的問題。

田玲瑚引述9月16日行政院長陳建仁視察時還肯定公所人員，表示可以將經驗分享給外縣市；且環境部長環境管理署劉瑞祥副署長18日於一級指會議中亦肯定台南市政府近來對登革熱防疫的投入，並表示，「防治疫情幾個月來已兵乏馬困，但市府團隊仍非常努力，且已超前部署，提前做了很多防疫作為」 。

記者林東良／台南報導

針對部分政治人物對台南防疫措施之意見，台南市政府發言人田玲瑚回應表示，台南市政府於2016年成立登革熱防治專責單位，每年投注千萬經費進行相關預防工作，目前是登革熱防治的關鍵期間，感謝部分政治人物對疫情的關心，但不必要、非專業、只是打擊基層防疫士氣的政治口水則大可不必。

田玲瑚說，個案發生時第一時間依據疾病管制署所制訂登革熱防治工作指引，進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並就附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷。田玲瑚強調，台南市政府團隊本著本著禦敵從嚴的態度，從事防治作為。

田玲瑚指出，依據國衛院黃族集博士在18日「台南市政府2023年登革熱防治一級指揮中心會議」的報告以及提供的數字，下雨確實增加登革熱的病例數，而台南的積極防疫作為下，病例數已大幅減少！依照過去的經驗，大雨之後一週病例數會增加3.62倍，而今年大雨之後還減少了0.15倍，可見市府防治的努力。而羅一鈞副署長對於疫情也是抱持審慎而樂觀，肯定台南市政府團隊的努力。

田玲瑚指出，今年6月12日確診第1例本土個案後，當日即成立區三級指揮中心，同時登防中心即進駐社區進行擴大採血，積極發掘潛藏病例，擴採也找到陽性病例67人，另給予醫療院所獎勵以鼓勵院所積極通報。3天後，雖仍未達到二級指揮中心開設標準，但本著禦敵從嚴的態度，由衛生局成立二級指揮中心跨局處進行防治作為。

田玲瑚進一步說，當社區發生登革熱病例，因埃及斑蚊壽命長達30天且喜藏於家戶內陰暗處，立即化學防治噴滅病媒十分重要，登防中心使用的藥劑及濃度，均經過蚊媒專家建議與疾病管制署共同合作，沒有亂噴或濃度超過的狀況。

另登防中心於2016年成立後，即進行環境中病媒監測，在高風險區布設3252個誘卵桶，每個里戶外10個、戶內2個，每週由登防中心監測人員進行陽性率及卵數統計，並輔以最新技術做即時運算，資料回饋給社區進行動員孳清，7年來病媒監測工作從未中斷，數據均完整上網公告。

田玲瑚指出，因應本次登革熱疫情，市府多次出動無人機進行空拍，精準掌握孳生源並予以清除，相關數據亦回傳登革熱防治中心，強化數據驅動防疫策略。登防中心已開放流通登革熱疫情相關即時數據，包括逐日病例數、化學防治與孳清場次、誘卵桶及其卵粒數、陽性點、列管點等資料，供防疫專家學者於諮詢會議中協助分析探討防疫策略成效，更將相關即時數據整合於 GIS 地圖中，視覺化呈現協助指揮官做更利疫情的判斷。

田玲瑚說，登革熱防治另一大重點是孳生源清除，登防中心發現家戶收集雨水之天溝，常因樹葉雜物阻塞而造成積水孳生病媒蚊，由於高處清除不易，區公所第一線人員為搶防治時效發揮巧思設計天溝棒，及時解決病媒蚊孳生的問題。

田玲瑚引述9月16日行政院長陳建仁視察時還肯定公所人員，表示可以將經驗分享給外縣市；且環境部長環境管理署劉瑞祥副署長18日於一級指會議中亦肯定台南市政府近來對登革熱防疫的投入，並表示，「防治疫情幾個月來已兵乏馬困，但市府團隊仍非常努力，且已超前部署，提前做了很多防疫作為」 。