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「最遙遠補選」海上顛簸14hrs為投票！　蔡金照61票當選烏坵鄉長

▲▼史上最遠得補選，烏坵鄉第11屆鄉長補選蔡金照獲61票當選鄉長。（圖／記者林名揚翻攝）

▲史上最遙遠補選！選民凌晨坐船來回14小時快閃回金門烏坵鄉鄉長補選。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

去年九合一大選期間，金門烏坵鄉蔡姓女鄉長候選人找來陳姓男子「虛偽陪選」，以確保自己成功當選，遭地檢署提出當選無效之訴並羈押獲准，而烏坵鄉今（16）日早上8點開始進行鄉長補選，有選民從凌晨3點就搭快輪，歷經7個小時航程到達烏坵鄉，只為了投下手中一票，接著立即在下午1點原船返回台灣，來回14小時，堪稱是「史上最遠的補選」。

▲▼史上最遠得補選，烏坵鄉第11屆鄉長補選蔡金照獲61票當選鄉長。（圖／記者林名揚翻攝）

這次千里迢迢的補選，源於金門烏坵鄉鄉長候選人蔡女在去年底鄉長選舉時，擔心沒有其他參選人，若同額競選，而其得票數未達最低當選票數門檻（即選舉人數20%），將導致選舉無效，夥同其親友找來任職花蓮某飯店之巴士司機、實際上與烏坵鄉並無親族或地緣關係之陳男，出面虛偽陪選鄉長，事後蔡女遭金門地檢署提起當選無效，並且遭到羈押，烏坵鄉因此必須進行鄉長補選。

▲▼史上最遠得補選，烏坵鄉第11屆鄉長補選蔡金照獲61票當選鄉長。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼史上最遠得補選，烏坵鄉第11屆鄉長補選蔡金照獲61票當選鄉長。（圖／記者林名揚翻攝）

今（16）早8:00時，烏坵鄉長補選正式開始投票，有45位民眾凌晨3點就摸黑搭乘金門快輪，在10點40分到達烏坵碼頭投票，光是單趟坐船時間就長達7小時；回島上投票的鄉民，除少數留在島上外，其他大部分都是「快閃」，隨即在下午13:00原船返回台灣，預計19:00時抵達台中港，來回航程就要14小時。

▲▼史上最遠得補選，烏坵鄉第11屆鄉長補選蔡金照獲61票當選鄉長。（圖／記者林名揚翻攝）

稍早投票結果出爐，烏坵鄉選舉人數566人，最後投票人數71人，投票率12.19%，本次補選共計2位候選人，蔡金照及陳志璿參選，由64歲無黨籍蔡金照獲61票當選鄉長。

▲▼史上最遠得補選，烏坵鄉第11屆鄉長補選蔡金照獲61票當選鄉長。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼史上最遠得補選，烏坵鄉第11屆鄉長補選蔡金照獲61票當選鄉長。（圖／記者林名揚翻攝）

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