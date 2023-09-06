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4連霸議員參選桃園復興區長補選　陳瑛完成登記全力以赴爭勝選

▲桃園復興區長補選，陳瑛完成參選登記

▲市議會國民黨團議員，前往復興區為陳瑛加油打氣。（圖／黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市復興區長補選，下(10)月21日舉行，市選委會於9月5日至7日受理參選人登記。獲國民黨徵召參選復興區長的四連霸市議員陳瑛，6日辦理參選登記，市議會國民黨團議員10 餘人，特地前往復興區為陳瑛加油打氣，展現團結氣勢。陳瑛表示，全力以赴贏得勝選。

桃園市議會國民黨團總召梁為超表示，獲得黨中央徵召代表國民黨參選復興區長補選的市議員陳瑛，是不可多得的優秀人才，不但具有十足服務熱忱，在問政表現方面，不管是哪一黨執政，都秉持著認真監督職責，全力爭取復興區建設及原民權益，而且奉獻原住民的真心，一路走來始終如一。

▲桃園復興區長補選，陳瑛完成參選登記

▲桃園復興區長補選，陳瑛完成參選登記。（圖／黨團提供）

執行長徐玉樹指出，陳瑛多才多藝，每次在總質詢之前，總會唱一首寓意深遠的歌曲，提醒當政者施政務必以民為先，而且要成為安定人心的力量，他與黨團成員非常感謝復興區民長期以來對國民黨的支持，他懇求大家全力支持優質的復興區長補選候選人陳瑛，延續前故區長游正英的施政。

陳瑛今天辦理參選復興區長登記，除了感謝黨團的加持，也希望黨團未來能做為她的後盾，她的競選主軸是傳承、穩健及創新，競選政見包括延續區政重大建設、落實區民座談、傾聽民眾建議、提升行政效率、提高施工品質、回饋金全面發放、重視原漢權益、全面發展觀光、凝聚部落向心力、爭取經費補助、打造宜居社區等18條。

▲桃園復興區長補選，陳瑛完成參選登記

今天前往復興區為陳瑛加油打氣的黨團市議員，除了總召梁為超、執行長徐玉樹外，還有黨團市議員徐其萬、詹江村、陳美梅、林政賢、李柏坊、簡志偉、陳韋曄、張碩芳等議員。

桃園市13個行政區，復興區是原住民區，是桃園市唯一以選舉產生區長的行政區，其於12區區長皆由市長指派。原復興區長游正英於8月6日因病過世，市選委會依規定需於3個內完成補選。目前表態參選的除了陳瑛，還有前任區長曾志湘和時任原住民族委員會政務副主委蘇佐璽，皆將以無黨籍身分參選。

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