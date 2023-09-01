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獨／淡水里長癌逝明補選　助選員家被噴滅火器…他瞎扯心情不好

▲▼涉嫌在前里長妹妹家門口噴灑滅火器的姜姓男子騎機車回家 。（圖／民眾提供）

▲涉嫌在前里長妹妹家門口噴灑滅火器的姜姓男子騎機車回家 。（圖／民眾提供）

記者戴上容、陳以昇／新北報導

新北市淡水區屯山里原任里長李永清，日前因罹癌不敵病魔離世，依照選罷法9月2日將進行補選，李的妻子郭麗卿，此次也與其他3位候選人一起參選，但選前最後一天凌晨，一名男子持滅火器到郭麗卿小姑住家門口噴灑，嚇得她向轄區警方報案，懷疑與里長選舉有關，警方隨即循線逮補涉案男子，他宣稱心情不好才會拿滅火器噴灑。

據悉，淡水區屯山里在2022年九合一大選時，一名里長候選人涉嫌以高粱酒賄選，遭到檢舉，日前士林地院審理終結，依違反《公職人員選舉罷免法》判決有期徒刑1年10月，緩刑3年，期間付保護管束，並向公庫支付10萬元，提供40小時勞務，褫奪公權3年。

▼姜男在前里長妹妹家門口噴灑滅火器 。（圖／民眾提供，下同）

▲▼涉嫌在前里長妹妹家門口噴灑滅火器的姜姓男子騎機車回家 。（圖／民眾提供）

沒想到選舉結束，李永清當選屯山里新任里長，6月間卻因罹患癌症不敵病魔離世，依公職人員選舉罷免法要進行補選，選舉日就在9月2日，李永清妻子郭麗卿為了完成丈夫遺志，與其他3名里長候選人一起參選。

1日凌晨6時許，31歲姜姓男子騎機車返家，竟拿起公寓1樓梯間的滅火器，到郭麗卿小姑家門口噴灑，嚇得她趕緊打電話給嫂子郭麗卿，2人向轄區淡水警分局報案，由於補選在即，警方不敢大意，隨後循線逮補姜男，他辯稱因心情不好噴灑滅火器發洩。但郭麗卿卻懷疑是小姑幫她助選才被警告，警方訊後將姜男依毀損罪移送士林地檢署偵辦。

▲▼涉嫌在前里長妹妹家門口噴灑滅火器的姜姓男子騎機車回家 。（圖／民眾提供）

▼姜男表示自己心情不好，才會拿滅火器噴灑 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼姜男表示自己心情不好，才會拿滅火器噴灑 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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