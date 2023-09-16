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大陸 大陸焦點 特派現場

川台農業合作發展交流會　在攀枝花鹽邊縣舉行

▲▼川台農業合作發展交流會　在攀枝花鹽邊縣舉行。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

▲苗栗縣農會理事長吳峻毅。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

2023川台農業合作發展交流現場會9月14日在四川攀枝花鹽邊縣舉行，活動由四川省農業農村廳、台辦和攀枝花市人民政府共同主辦，以「推進國家級台灣農民創業園健康發展」為主題，邀請大陸全國台企聯、苗栗縣農會，江蘇、安徽、湖南、重慶等省、市台灣農民創業園和台資農業企業相關負責人，以及四川台資農業企業委員會、台創園、川台鄉村振興合作試驗園、川台農業合作示範基地等相關負責人、兩岸農業領域專家學者等近130人參加。

▲▼川台農業合作發展交流會　在攀枝花鹽邊縣舉行。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

四川省台辦副主任袁明主持會議，農業農村廳總農藝師徐斌講話，台灣苗栗縣農會理事長吳峻毅、攀枝花市政府副市長龍勇致辭。

四川省農業農村廳總農藝師徐斌在會上總結了川台農業交流合作豐碩成果，介紹了四川「10+3」現代特色農業發展資源條件、政策機遇。

徐斌指出，四川與台灣情誼相通，農業合作源遠流長，「廣大台資農業企業家和台灣農民創業園在促進四川鄉村振興和兩岸農業融合發展方面發揮了十分重要的推動作用。」

徐斌強調，希望兩岸台企台農持續引進台灣農業先進理念、技術和管理模式，共謀四川現代農業發展，「四川將一如既往落實好各項惠台利農政策，營造台商台農最優發展環境。」

四川省台辦副主任袁明指出，廣大台農台商在大陸投資農業、參與鄉村振興除了靠自己的艱辛付出外，更重要的是離不開當地政府和台創園的支持及優質服務，希望廣大台農台商分享四川農業發展機遇，參與鄉村振興建設，在這裡耕耘出更甜蜜的農業夢。

▼四川省農業農村廳總農藝師徐斌講話。

▲▼川台農業合作發展交流會　在攀枝花鹽邊縣舉行。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

台灣苗栗縣農會理事長吳峻毅在致辭時說，在農業轉型大趨勢背景下召開兩岸農業交流會具有重要意義，兩岸農業在生產技術、農業管理和市場銷售等方面都有自己的專長和優勢，願意繼續參與台灣與四川、攀枝花農業交流合作，互學互鑒，共啓兩岸現代特色農業交流合作新局面。

攀枝花市政府副市長龍勇表示，攀枝花擁有獨特的陽光氣候、峻美的城鄉風光、豐富的花果蔬菜、優質的醫療康養資源、多元的移民城市文化，與台灣有相近的自然氣候、地理地貌和相近互補的產業結構。希望攀枝花與台灣在更廣範圍、更寬領域、更高層次加強和推動務實合作。

交流現場會上，鹽邊縣人民政府就鹽邊縣農業及投資機遇進行了推介，安徽廬江台創園、重慶北碚台創園、四川新津台創園、四川鹽邊台創園簽署締結友好園區協議，鹽邊台創園內企業天府頂珍公司與台資企業四川實兆貿易有限公司及兩家企業簽約。

▼四川省台辦副主任袁明主持會議。

▲▼川台農業合作發展交流會　在攀枝花鹽邊縣舉行。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

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