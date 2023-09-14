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大陸 大陸焦點 特派現場

晉為「全天候」戰略夥伴！　中國與委內瑞拉關係升至最高水平

▲▼習近平,委內瑞拉,馬杜洛,習近平馬杜洛,馬杜洛習近平。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲歡迎儀式現場。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國國家主席習近平13日下午與委內瑞拉總統馬杜洛舉行會談。兩國元首宣布，將中委關係提升為「全天候戰略夥伴關係」。法新社指出，「全天候」戰略夥伴關係中國外交關係中的最高水平， 只有少數國家如巴基斯坦、俄羅斯、白俄羅斯有權享受這種待遇。

綜合陸媒報導，習近平13日下午在北京人民大會堂東門外廣場舉行儀式，歡迎馬杜洛對中國進行國事訪問。現場出席的還有習近平夫人彭麗媛，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅等人。

歡迎儀式現場，軍樂團奏委中兩國國歌，鳴禮炮21響。馬杜洛在習近平陪同下，檢閱解放軍儀仗隊，隨，軍樂團進行行進吹奏表演。

▲▼習近平,委內瑞拉,馬杜洛,習近平馬杜洛,馬杜洛習近平。（圖／新華社）

▲馬杜洛夫婦與習近平夫婦合影。（圖／新華社）

《新華社》13日晚間發布《中華人民共和國和委內瑞拉玻利瓦爾共和國關於建立全天候戰略夥伴關係的聯合聲明》，30項內容涵蓋地緣政治、經濟形勢、氣候變化、航空合作等，以及對日本排放核廢水、俄烏戰爭等的共同立場。

聲明提到，雙方一致決定將中委關係提升為全天候戰略夥伴關係，進一步發揮元首外交的政治引領作用，拓展兩國各領域務實合作，加強國際事務戰略協作，增進兩國人民福祉，共同推動構建人類命運共同體。

聲明指出，委內瑞拉重申恪守一個中國原則的堅定立場，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。

另外，雙方一致同意堅決反對任何外部勢力以任何藉口干預本國內政，反對任何勢力藉台灣、涉港、涉疆、涉藏、南海、人權等問題干涉中國內政。

▲▼習近平,委內瑞拉,馬杜洛,習近平馬杜洛,馬杜洛習近平。（圖／新華社）

▲馬杜羅與習近平握手。（圖／新華社）

今年是「一帶一路」倡議提出10週年，聲明提到，委內瑞拉堅定支持，願意持續深化共建「一帶一路」合作。

聲明還包括，中委兩國一致反對日本「核污染水」排海；一致認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，一切有利於和平解決危機的努力都應得到鼓勵和支持。

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