鄰居抱不平「柯家遭追殺」　憂丈夫氣到血壓高！柯媽坐鎮拆違建

▲柯文哲老家今日自拆違建，鄰居對於柯家違建普遍認為大驚小怪。（圖／記者陸運陞攝）



記者陳凱力／新竹報導

民眾黨總統參選人柯文哲新竹老家因涉及違建今日自行拆除。上午9點工人即進場，從一樓入口處的遮雨棚開始拆除，之後前往頂樓進行作業，整個拆除作業預計今天下午4點完成。

柯美蘭醫師受訪表示，曬衣場與雨遮已經超過30年，之前並不知道有違建疑慮，如果有問題就應該拆除，並沒有覺得不妥。柯媽何瑞英也提到，在決定拆除前並未找柯文哲，是自己主動決定找工班處理。

▲鄰居表示，柯爸柯媽對於違建一事感到莫名其妙，今日拆除前因為擔心柯爸血壓受到影響，已經先將他帶離現場。

據記者了解，附近鄰居普遍對柯文哲老家違建一事感到小題大作、遭到政治追殺，尤其日前違建新聞一爆出來的時候，因誤認隔壁鄰居防火牆的鐵柵門，更讓街坊鄰里為柯家叫屈。

柯媽家周邊普遍為3、40年的建築，公寓大樓及透天建物都有，樓高差不多也都是5層樓房型，不少建築也已改做出租用。

據悉，柯家5樓的頂樓加蓋擺放了2台洗衣機和一些掃把、垃圾桶等雜物，柯爸近年來因腿部退化、行動不便，幾乎不上樓，而柯媽腿部退化也嚴重，所以只有在洗衣、曬衣時會上去。

日前違建新聞剛爆出時，兩位老人家氣到不行，今日拆除前，因擔心柯爸血壓引起波動，已將他帶離現場，家中只剩下柯美蘭和民眾黨黨員陪伴柯媽。