人妻掀上衣「讓老公臉埋在奶裡」暗示！尪沉默10秒吐1句　結局笑翻

▲原PO挑逗老公失敗。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

性生活是夫妻之間重要的親密關係，一名人妻表示，想要跟老公壞壞時，都會直接把手伸進去老公的褲子裡，最近想嘗試挑逗的方式，於是她把上衣掀起，直接套住老公的頭，並問「今天的我香嗎？」本以為會激起老公的性慾，沒想到結局卻讓她大翻白眼。

原PO在Dcard上發文，「挑逗老公結果他的反應讓人瞬間....」，以往給老公暗示都會比較直接，直接摸小兄弟，讓老公知道她想要，前幾天突然想來點不一樣的，用挑逗的方式增加情趣，想到老公之前都會說她的胸部有奶香味，於是她想到一招，希望老公會因此感到興奮，

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原PO掀起上衣，「用蓋布袋的方式套住老公的頭，讓他的臉直接貼在我胸部上說，寶貝~今天的我香嗎？」接著安靜了10秒鐘，她幻想老公會回「香到讓人想把妳吃掉」，沒想到真實狀況卻讓她超傻眼，老公淡定地說「我感冒鼻塞，只有聞到自己的鼻涕味」。

貼文曝光，網友們笑翻，「蓋布袋讓我笑了，傳一些性感自拍或者穿一點不一樣的衣服，不然就是買道具放床上暗示？」「直接夢碎」、「我只是趴在男友身上他就受不了」、「我都是很主動的那位，但挑逗到後面他自己會忍不住」、「推性感睡衣，老公很受用」。