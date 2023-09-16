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快訊／兇刀找到了！狠男砍殺鄰居夫妻　紅殼水果刀藏外套丟高屏溪畔

▲▼ 高雄苓雅鄰居砍殺夫妻案，逃亡畫面。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄苓雅鄰居砍殺夫妻案，逃亡畫面。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

高雄63歲吳姓男子因為自認樓上羅家人長期發出噪音，竟於15日持刀上門砍殺羅姓夫妻後逃逸，直到2.5小時後於屏東落網，但對於犯案用兇刀，他稱已被丟棄，不肯透露刀具種類為何。警方漏夜蒐查，終於在今（16）日凌晨1時許，在高屏溪畔尋獲吳嫌行兇逃逸時所穿著外套，並在外套內起獲一把紅色刀殼的水果刀，研判應為兇刀，現已進行鑑識採證中。

全案發生在昨（15）日上午7點52分，住在13樓的63歲吳姓男子認為14樓的羅男一家長期發出噪音，持刀上樓朝羅姓夫妻砍殺，死者的6歲、7歲兒子目擊後緊急跑到管理室，大喊「我爸爸、媽媽被殺了」。

▲▼ 高雄苓雅鄰居砍殺夫妻案，逃亡畫面。（圖／記者吳世龍翻攝）

吳嫌犯案後騎著車一路南下，數度被監視器捕捉到身影，警方最終於2.5小時後在屏東縣枋寮鄉臨海路上找到僅穿著白色吊嘎，正在騎車的吳嫌，立刻把他壓制在地，上銬帶回。吳嫌當場也坦承犯案，但已將兇刀、衣服丟棄，且不願透露刀具種類為何。

警方後續調閱監視器，發現吳嫌於逃逸時曾進入萬大大橋（西向東）高雄端橋下，疑似在棄置涉案兇刀、衣服，且經檢視吳嫌犯案後離開案發大樓畫面，吳嫌手持1個塑膠袋，研判內為涉案兇刀、衣物。

警方經過漏夜搜查，終於在今天凌晨於高屏溪畔找到吳嫌行兇逃逸時所穿著外套，並於勾取外套時，掉出一支紅色刀殼水果刀，研判應為兇刀，現已進行鑑識採證中。

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