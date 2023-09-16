「我忘記怎麼回家了」　新北婦遇桃園暖警...2hrs助她返家

▲迷路的洪姓婦人在熱心民眾指引下進入派出所。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市64歲洪姓婦人因找不到回家的路而求助路人，非常幸運的一旁就是龜山分局迴龍派出所，便指引婦人到派出所向警方求助，員警立刻查明婦人身分，發現洪婦恰巧在2小時前才被通報為失蹤人口，立刻聯繫家屬前來，順利協助婦人返回家。

▲▼經員警循循善誘詢問，查出她甫被通報為失蹤人口，於是通知家人前來帶回。（圖／龜山警分局提供）

昨晚20時許，一名婦人帶著頭戴紅帽進入迴龍派出所求助，她表示忘記回家的路，想回到新北市新莊區成功路的住家，但新莊區根本沒有成功路，值班警員閻麗文了解狀況後，便循循善誘詢問其個人資訊，終於拼湊出洪婦的正確姓名，並透過失蹤人口查詢系統比對洪婦長相。經確認她就是兩小時前在新莊區被通報的失蹤人口，便立刻聯繫她的兒子前來帶回，家屬表示洪婦因患有失智症才會忘記回家的路，也感謝警方的協助才能迅速找到母親，順利帶她回家。

迴龍派出所所長許宇承呼籲民眾家中若有易走失的親人，應讓其配戴防走失手鍊、衣服繡上聯絡方式，以利民眾或警方聯繫，也鼓勵透過這種「社區警政」模式來掌握社區動態，打造嚴密的婦幼安全網，建立警民互助合作進而強化治安。