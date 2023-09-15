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強力守護學童安全上學路　中和警取締違規砂石車

▲中和警方為了守護學童，強力取締違規砂石車。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲中和警方為了守護學童，強力取締違規砂石車。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

全國近日陸續開學，中和分局為守護學幼童上下學交通安全，強力淨化通學要道的交通環境，在學校周邊路段，針對大型車輛「違規停車」、「行駛管制區」等交通違規項目展開執法勤務，本周二（12日）起連續數日加強攔查取締，共取締違規停車21件、行駛管制區9件、闖紅燈3件及其他違規26件。

中和分局表示，經分析，轄內機動車輛約32萬餘輛，而中和地區道路路幅較小、停車空間不足，尤其目前轄內有捷運萬大線工程施工，形成多處交通瓶頸。部分承攬建案土方清運運輸業者，圖一時之便，違規停車占用道路或行駛管制路段，造成交通安全隱患。

▲中和警方為了守護學童，強力取締違規砂石車。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲中和警方協調轄內工程單位加強約制所屬及配合廠商之司機遵守道路交通法規。（圖／記者陸運陞翻攝）

對此，中和警方將協調轄內工程單位加強約制所屬及配合廠商之司機遵守道路交通法規外，也針對大型車輛加強攔查及執法取締各項違規行為，以防止交通事故發生，維護民眾用路安全。藉以讓孩子們及接送的家長們能開心出門、平安回家。

中和分局長陳忠龍呼籲，為保障用路人交通安全，本分局除持續執行「取締大型車各項違規」、「路口不停讓行人」勤務作為，也請大型車輛駕駛人務必遵守法令，勿有超載及其他交通違規情事，行經路口時減速慢行，應於行人穿越道前暫停，讓行人優先通行。以維護市民朋友交通安全。

▲中和警方為了守護學童，強力取締違規砂石車。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲中和警方取締違規停車21件、行駛管制區9件、闖紅燈3件及其他違規26件。（圖／記者陸運陞翻攝）

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