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新北男花1萬元叫應召妹　隔天猝死摩鐵浴缸

▲劉男到旅館買春後，坐在浴缸內不明原因死亡。（圖／記者陸運陞攝）

▲劉男到旅館買春後，坐在浴缸內不明原因死亡。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名男子，今天（14日）被旅館人員發現坐在浴缸內已無生命徵象，警方立即拉起封鎖線，調閱監視器發現一名女子曾進入屋內，警方傳喚該女，女子供稱自己透過應召站接客，拿取1萬元酬勞後就離去，男子還立即將門鎖上，目前警方仍待相驗後釐清男子死因。

據了解，死者為53歲劉姓男子，患有糖尿病等慢性病，多年前與妻子離婚後，就與親友早已沒聯絡。前天（12日）下午2時許，男子徒步走進旅館，向櫃檯人員辦理入住，隔天（13日）一名女性訪客進入，隨後都沒有人進出房間，警方立即將女子列為關係人，傳喚女子說明。

▲劉男到旅館買春後，坐在浴缸內不明原因死亡。（圖／記者陸運陞攝）

▲警方拉起封鎖線，初步排除有他殺嫌疑。（圖／記者陸運陞翻攝）

而警方傳喚36歲鍾姓女子到案後，鍾女表示，昨天接獲應召站通知，以1萬元代價從事性交易，就獨自搭計程車前來接客，當時進入屋內後，收取交易金額後，隨之完成交易，有發現房內有許多藥品，但劉男推說是保健食品，隨後離去時，劉男馬上將房門鎖起，不清楚劉男死因。

警方表示，經現場勘查，並無遭外力侵入、破壞及打鬥等情況，但在現場發現許多糖尿病及抗憂鬱症等各種藥物，未發現留有遺書，目前已將遺體移至板橋殯儀館，並報請檢察官，於明天擇時刑事相驗，以進一步釐清劉男死因。

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