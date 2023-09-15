台中牛排館破產欠薪勞資調解　老闆一進場員工齊喊：裝可憐

記者白珈陽／台中報導

台中牛排館日前驚爆破產，34名員工領不到薪水，引發勞資糾紛。15日雙方至市府進行勞資調解，勞方代表林女表示，今日要求就是薪資、資遣費等約140萬元一定要拿到，很多員工都是單親家庭，少了這份錢生活會很辛苦。牛排館顧姓業者則說他僅因例假日尚未支付薪水事情就被鬧大，強調自己未神隱，是朋友勸若不想事件更嚴重甚至血腥衝突，他才暫時低調。會議仍在進行中，顧姓負責人一進場，員工便齊喊「裝可憐、裝可憐！」

▲台中牛排館破產事件今日進行勞資調解，顧姓負責人強調自己沒神隱，是朋友苦勸才低調。（圖／記者白珈陽攝）

●15日下午5時更新



勞工局指出，針對台中牛排館勞資糾紛案，今日協調結果是將再召開第2次調解會議，因今天雙方金額尚不確定，確認的部分僅有薪資89萬餘元，加班費、遣散等費用須等雙方回去再作確認。第2調解會將於27日下午2時舉行。

台中牛排館12日傳出破產消息，30多名員工控訴老闆欠薪，店面一度遭到蛋洗、貼抗議布條。當時員工稱顧姓業者說自己很可憐、就是沒錢，「公司有什麼東西就拿吧」隨後神隱，令員工相當錯愕。顧姓業者當時受訪表示，這半年來營收虧損3000萬、借貸1500萬，真的到了最後一分錢，實在沒辦法，也向品牌創辦人曾媽表達「撐不下去了」，決定收攤。

今日雙方在台中市府進行勞資調解，勞方代表林姓女子說，牛排館現有加上已離職的員工有34人，還有一家廠商來求償，今天的要求是希望本薪、資遣費、加班費、特休等費用一定要拿到，總額約140萬元。

▲勞方代表林女。（圖／記者白珈陽攝）

林女表示，顧姓負責人單方面說自己沒錢，打電話來就是裝可憐說沒錢、被他們搞掉了，怪罪員工，怨天尤人。員工之中有很多單親媽媽，包括她自己也是，若沒有這份薪水，生活會很辛苦。若今天協商破局他們還是要爭取，這是他們勞動後應得的報酬。

顧姓負責人受訪時語出驚人，劈頭就說「睡個一覺中國大陸打過來結束台灣你們信不信？」讓在場媒體一頭霧水，隨後他解釋，他有血糖問題，9月10日因人不舒服，中午吃了藥打完針就睡著了，下午3點多幹部、員工致電他都沒有接到，5點半醒來後回電，發現員工竟然都罷工了，原因是禮拜日沒有收到薪水。

顧姓負責人說，到了當天6、7點，事件已經在網路上延燒，所有的事情睡一覺就變天了，莫名其妙的事情鋪天蓋地而來，他信用卡也因此被停卡，在沒有欠費的情況下，他連下個月的車貸都還沒繳，車子就被拖走了。

他指出，例假日薪資順延一天應無違法，但事件爆發後公司就被包圍，找人去處理薪資問題都被嚇走，堅稱自己沒有神隱，是朋友跟他說如果想讓事件更嚴重、發生血腥衝突的話，他就出面。

此時一旁的員工聽不下去，向顧男嗆聲，訪問一段中斷。

▲員工聽不下去顧男辯詞，打斷訪問。（圖／記者白珈陽攝）

顧姓負責人接著說，台中牛排館是他「斜槓」的事業，並非他收入主要來源，他是從做防疫旅館賺到錢，自豪是台中三大廠商之一，沒有做餐飲的專業經驗及知識，但他賺到錢後得知台中牛排館要歇業，希望能將品牌維持下去所以就出手接管，是努力地想把台中牛排館做好。

目前勞資調解正在進行，不過顧姓負責人一進場，員工便齊喊「裝可憐、裝可憐！」

▲目前勞資調解正在進行，顧姓負責人一進場，員工齊喊「裝可憐、裝可憐！」。（圖／記者白珈陽攝）