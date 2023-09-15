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國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃　親信友人證實「朱總裁不會回台灣了」

國寶集團總裁朱國榮涉及炒股案遭重判後逃亡。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

國寶集團總裁朱國榮涉及2件炒股案，今年3月及4月，分別遭高院判刑8年及16年，並予限制出境，2案都已上訴最高法院審理中，但近日傳出他不知去向，也未依法院裁定按時至派出所報到，法官今傳喚他及委任律師出庭說明，僅律師出庭表示，不知朱國榮去向也聯絡不上。朱上週五就沒去派出所報到，若朱國榮再不出面，他即會被視為逃亡而發布通緝，之前的5億元交保金也將被沒收，朱的親信友人表示：「朱總裁不會回台灣了」朱國榮現年70歲，面臨通緝20年。

今年3月間，高等法院針對朱國榮涉嫌在2011至2013年間利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，先拉抬股價再倒貨給國寶人壽獲利逾6億元案，認為朱國榮犯行明確，但不法所得與一審認定的金額不一樣，並未逾1億元，因此撤銷一審重判朱國榮15年的判決，改依《證交法》第171條的低買高賣罪，改判8年徒刑，犯罪所得2,971萬多元沒收。

隨後今年4月間，高院審理朱國榮涉另件內線交易台壽保股票、炒作龍邦國際股票，認定朱國榮則因涉1個內線交易罪、4個炒作股價案，判16年徒刑，犯罪所得1億8036萬元沒收，刑期比一審的12年4個月還重。

朱國榮不服判決，二案均已上訴三審最高法院，他曾在2016年被收押，當年10月全案起訴移審台北地院後，合議庭裁定朱國榮以4億元天價交保，家屬花了14小時就籌足保釋金，讓朱國榮停押，朱國榮纏訟多年，交保金已累積至共5億元，朱今年4月遭重判時曾發聲明表示，深表遺憾，一定會繼續上訴，爭取清白。

今年4月26日高院裁定對朱國榮延長限制出境至明年1月，原本朱國榮每日要至台北市三張犁派出所報到，不料上週五卻沒出現，傳出他不知去向，高等法院今開庭傳喚朱國榮，但僅律師到場開庭，並表示完全聯絡不上朱國榮，知情人士指出，朱應已逃亡，面臨遭通緝，5億元交保金也將遭沒收，朱的親信友人向《鏡週刊》證實：「朱總裁不會回台灣了」。

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