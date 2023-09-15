國寶總裁朱國榮遭判24年「疑逃亡」！法院發拘票　5億交保金恐沒收

▲國寶集團總裁朱國榮。（圖／記者吳銘峯攝）

記者閔文昱／綜合報導

國寶集團總裁朱國榮在2011至2013年間，2度利用人頭戶炒作「龍邦國際興業」股票與權證，先炒高股價後，再倒貨給國寶人壽，坑殺散戶，另外還被控涉嫌「中信國寶」相關弊案，2案分別被高院判刑8年、16年，案件均上訴最高法院中。不過，如今卻傳出朱國榮自上周五開始就未到派出所報到，也未出庭說明，高院目前已發出拘票並傳喚他21日出庭，不排除將發佈通緝。

據了解，朱國榮在2011至2013年間，2度利用人頭戶炒作「龍邦國際興業」股票與權證，先炒高股價後，再倒貨給國寶人壽，坑殺散戶。一審認定他大賺6億多元，重判15年，案經上訴，高等法院二審改認定他獲利不到1億元，改輕判有期徒刑8年。可上訴。

另外，朱國榮也捲入中信國寶案，趁著2014年間中信金控旗下的中信人壽打算併購國寶集團中的台灣人壽時，藉機炒作相關股票，最後遭檢調單位查出，當時朱國榮還創下4億元天價交保的紀錄，一審也將朱國榮重判12年4月。

不過二審高等法院，改認定朱國榮犯行更嚴重，總計他與林桂馨共同犯下4次「操縱股價罪」，再加上他原本的「內線交易罪」，高院改認定朱國榮犯下5罪，犯罪所得也提高到1億8036萬餘元，因此高院加重改判有期徒刑16年。

有消息指出，朱國榮從上周五起就未依法院裁定按時至派出所報到，甚至已逃亡海外，高院14日傳喚他出庭，但仍未見朱男現身，高院昨隨即發出拘票並傳喚他21日出庭，倘若朱國榮仍持續神隱，法院將會發布通緝，而他在偵審期間累積的交保金額5億元，也將會被沒收。