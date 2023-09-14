賴佩霞「願跟郭董走到底」　曾馨瑩坐台下反應曝

▲曾馨瑩（右）今出席郭台銘宣布副手記者會。

圖文／鏡週刊

鴻海集團創辦人郭台銘參選2024總統大選，今（14）日宣布由資深女星賴佩霞擔任副手，夫人曾馨瑩坐在台下全程陪同。被問到是否會跟郭董走到底？賴佩霞笑說：「走到底啊！只要我們夫人答應的話。」

賴佩霞接受媒體聯訪時，被問到若在野整合破局，是否參選到底？賴佩霞笑說：「走到底啊！只要夫人答應的話。」台下曾馨瑩被拍到也在笑。賴佩霞表示，這一路一定非常辛苦，辛苦的是家人還有同事，也有很多考量，夫人一定都清楚，「只要夫人說yes 、郭董說yes，我就幫忙實現他們的心願」。

▲郭台銘（左）今宣布賴佩霞（右）擔任副手。

郭台銘副手人選引發高度關注，在今天之前，立委高金素梅、女星林志玲、賈永婕都被點名，昨更傳出新光銀行副董事長李紀珠、外資天后、現任台大財金系教授陳嫦芬等人。

對此郭台銘今在記者會上強調，賴佩霞是唯一一個他正式邀請、正式談過的對象，其他人他都不予置評，他怕消息走露出去，賴佩霞不來，那今天就沒這場記者會了。

郭台銘表示，妻子曾馨瑩也是這兩天才知道副手人選，他說：「那天有一個好朋友兼模特兒的（指林志玲），我太太就（握拳頭）說：『是真的嗎？』我表示說，我保密到家，我又不能說不是，就這樣子。」

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