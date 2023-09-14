台南社區套房暗藏毒品分裝廠　警聯手攻堅破門拘捕藥頭

記者林東良／台南報導

台南市警三分局與台中市刑大科偵隊，追查出藥頭藏身在台南市安定區某社區出租套房內，三分局、台中市刑大科偵隊及保警大隊霹靂小組等，持搜索票拂曉出擊，一舉逮獲該名毒品郭姓藥頭，當場查扣海洛因55.5公克、安非他命4.7公克毒品、電子磅秤及分裝袋等證物，後續將擴大偵辦，持續追查毒品來源。

▲台南市警三分局與台中市刑大科偵隊、保安警察大隊特殊任務編組警力等單位，持搜索票一舉逮獲郭姓藥頭，起獲海洛因、安非他命等毒品、分裝工具。（圖／記者林東良翻攝，下同）

專案小組指出，42歲郭姓男子因涉犯毒品案遭台南南地檢署及台南地院發布通緝在案，平時駕駛懸掛假車牌之自小客車代步，並藏身在安定區一處社區出租套房內，分裝海洛因及安非他命毒品販售予不特定之人以此維生，市警三分局與台中市刑大科偵隊共同偵辦販毒案，溯源查緝並整合相關情資而一舉破獲，郭嫌遭查獲時，一臉不可置信，警察怎麼知道他的藏身處，全案偵訊後依毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

市警三局在此呼籲，民眾如發現社區人車出入複雜、深夜聚眾、妨害安寧或飄散不明異味等情況，請撥打110報案，三分局亦將持續落實警政署推動之「清源 3.0」專案，對不法行為向上溯源，向下刨根，並強化警民合作，共同發掘藏匿在社區內之犯罪，以提供一個宜居且安全的生活環境。