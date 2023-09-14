癌末搭機被拒！家屬崩潰下跪苦求「有開證明」　航空公司回應了

▲家屬跪下苦苦哀求機場人員放行。（圖／翻攝自微博，一點資訊）

圖文／CTWANT

大陸四川成都國際機場日前發生一起航空公司拒載事件，事件影片在網上流傳，片中能見男子透過電話打給工作人員，激動表示自己家人癌症晚期，先前早已打給航空公司詢問能否乘機，得到肯定的回覆，不料現在要登機時卻發現上不去，苦苦哀求航空公司放行。對此，機場人員表示，針對癌症末期的旅客有明確規定不能載運。

綜合陸媒報導，9月12日上午，大陸四川成都國際機場EU2205次航班的登機口，一名著白色短袖的男子帶著一位坐在輪椅上、頭戴黑色鴨舌帽的老人與一位老太太，在準備辦理登機時遭航空公司拒絕，男子情緒激動，打給航空公司詢問，表示老人癌症晚期，之前問過登機事宜，「我自己確認過了，醫院證明也開了」，男子崩潰問，「我說了有癌症四個月，之前你說沒有心臟病，沒有呼吸道疾病，沒有外翻性傷口，都可以（登機）」。

▲男子表示，自己有事先跟航空公司確認過癌末患者可登機。（圖／翻攝自微博，一點資訊）

家屬跪地苦苦哀求，但12日晚間成都航空客服回應，「航空公司明確規定，癌症晚期患者不予承運，如果是早期或者中期癌症患者，沒有限制旅客乘機。」官網上也表示，成都航空有權出自安全原因或合理判斷，拒絕運輸癌症晚期患者，引發大眾討論。

癌症患者可以搭飛機嗎？據神經外科醫生表示，患者若是體質較好，是可以搭乘飛機的，但若已到中、晚期，已經出現貧血、消瘦狀況，則不宜乘機。醫師表示，這個階段的患者因體質關係，多有顱內壓增高的情況，坐飛機可能會有呼吸困難、頭痛、頭暈的情況。航空業內人士也提醒，出行前有任何問題都可以撥打航空公司客服，或是查閱官網諮詢。

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