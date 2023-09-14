　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／賴佩霞任副手！　送飛吻細數郭台銘優點：難想像他不討喜？

記者崔至雲／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（14）日宣布女藝人賴佩霞擔任2024副總統參選人。賴佩霞在致詞前先向台下送上飛吻，在致詞時表示，郭台銘「有情有義、惜情的人」，只要跟他一起打拼過的員工，無論學歷高低，都會得到最好的照顧；自從聽到郭的邀請，她開始上網搜尋，「真的很難想像，怎麼會有人這麼不討喜？明明善良、聰明絕頂、能幹、有實力、又有錢，怎麼會把自己弄成這樣？」。

▲▼賴佩霞　郭台銘。（圖／ETtoday星光雲）

▲賴佩霞擔任郭台銘副手。（圖／ETtoday星光雲）

賴佩霞指出，相信朋友看她站在這裡，眼睛瞪得比嘴巴大，心裡想「賴佩霞，你搞什麼？民調這麼低，淌什麼渾水？也不為自己想想」她的答案是，沒辦法！心裡有個聲音「君子有成人之美」，只要她認定是對的，而她也幫得上忙，她就會全力以赴，絕不放手。

賴佩霞提到，她有一群當初跟郭董一起創業的老朋友，私下談起，都說他是個「有情有義、惜情的人。」只要跟他一起打拼過的員工，無論學歷高低，都會得到最好的照顧跟優渥的待遇。還說，大家看到的只是郭霸氣的一面，事實上，為了公司的生存，他的身段比誰都軟。據說有一次為了拿訂單，中秋送禮，他頂著大雨站在人家家門口等了一整天，對方就是不肯開門，一直到了晚上，業主的太太實在看不下去，才請他進去。為了公司的業務，他就是不放棄。他的真誠、他的毅力最終感動了業主。這就是郭台銘的拼搏精神。「也難怪競爭對手講起他不免牙癢癢，因為他就是一個不輕易放棄的人」。

賴佩霞也哽咽回憶，從2016年一例一休政策開始實施，她看到原本生意興隆的老店，鐵門一家一家拉下，門口一張張剝落的修業公告，一封封沒有拆封的信，散落一地。原本熱熱鬧鬧的街道，轉眼變成了無人打理的空巷，「看著那些老老闆紅著眼眶，滿心愧疚的請求老員工們的諒解，那一幕幕的場景，我始終念念不忘」。

「我多麽希望這些外地的錢可以回流，只有經濟穩定，年輕人才敢去想像自己成家立業、結婚生子，做父母的也才有機會享受含飴弄孫的快樂」。賴佩霞再次哽咽說，相信大家都還記得之前柬埔塞事件，那絕對是每一個做父母的惡夢。因為經濟環境不佳，他們無能為力把孩子留在身邊，只能眼睜睜的看自己的骨肉在外受欺侮。大家不能再讓這樣的事情發生。這也不能只是嘴巴說說，除了擬定振興經濟計畫，還要有徹底執行的能力，在需要的時候，更要大膽改變、不退縮。

「我在這裡懇請郭董，您已經不是鴻海董事長，請您先跟以前的競爭對手喝咖啡吧。請那些在海外事業有成的企業家，一起回來擬定對的政策，吸引台商回來投資，根留台灣。同時讓那些目前在海外打拼的台商，相信政府會成為他們堅定的後盾。還有，請您去爭取一些好的國際項目來台灣投資。用您五十年經商的成功經驗，幫助年輕人立足台灣，放眼天下。看來，您有好多奶茶要喝」。

賴佩霞再笑說，自從聽到郭董的邀請，她開始上網搜尋，真的很難想像，怎麼會有人這麼不討喜？明明善良、聰明絕頂、能幹、有實力、又有錢，怎麼會把自己弄成這樣。

賴佩霞強調，她的專長是溝通、協調，接下來首先要做的是跟內部人員溝通，跟媒體溝通，跟在野黨溝通，而最最重要的是跟全國民眾溝通。身為副手，我的任務就是落實他「整合在野」的心願。也希望除了霸氣總裁，大家還能認識到他有情有義、堅忍不拔、排除萬難的一面。同時在不久的將來，我們會把政見做更清楚的說明。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
賴佩霞選副總統…隋棠看直播「下巴掉地上」　婆媳關係曝
快訊／謝沛恩起床看訊息嚇到　才知媽要選副總統
《人選》賴佩霞真的出來選！　網灌爆「林月真粉專」
快訊／郭台銘找賴佩霞搭檔　柯文哲讚：不錯的人選
台中情侶躺床雙亡！　房東開門驚見
郭台銘邀當副手　賴佩霞曝第一反應：先讓我笑一下
遠傳公布iPhone 15資費！　月付1599零元帶回家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

評郭台銘找賴佩霞當副手「政治如戲」　陳學聖：期待實際票房囉

快訊／郭台銘邀賴佩霞當副手　民進黨：可敬、可期待

找來《人選之人》賴佩霞當副手！　學者分析：郭台銘進可攻退可守

賴佩霞任郭台銘副手　他引法規疑：《人選之人》能順利播出嗎？

快訊／《人選之人》第二季？郭台銘搭擋賴佩霞　侯友宜回應了！

快訊／郭台銘宣布搭擋賴佩霞　柯文哲讚：一個不錯的人選

郭台銘公布副手搭檔賴佩霞　綠委看完記者會：副手比郭董更有魅力

《人選之人》角色成真？　周玉蔻：想投賴佩霞！喔No，是林月真

綠委指郭台銘搭賴佩霞非常加分　挖反核立場：不知對核能主張為何？

榮泰創數據：高虹安爭議12天聲量飆逾17萬　這2人也被波及

兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛

鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

孫生上館長直播提媽媽淚崩！　被罵不孝子：我對妳不離不棄

苗栗史上最大「鬼門關夜市」　400攤商、封6條路塞爆人潮

iPhone 15「粉色本尊美哭」！　莫莉一拿嚇到：手不會發炎了

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

女超商買近8千元商品催結帳　全堆櫃台卡卻刷不過：不買了

欠錢男聽信嫩妹「來我家」　開門全壯漢...被上銬電擊

評郭台銘找賴佩霞當副手「政治如戲」　陳學聖：期待實際票房囉

快訊／郭台銘邀賴佩霞當副手　民進黨：可敬、可期待

找來《人選之人》賴佩霞當副手！　學者分析：郭台銘進可攻退可守

賴佩霞任郭台銘副手　他引法規疑：《人選之人》能順利播出嗎？

快訊／《人選之人》第二季？郭台銘搭擋賴佩霞　侯友宜回應了！

快訊／郭台銘宣布搭擋賴佩霞　柯文哲讚：一個不錯的人選

郭台銘公布副手搭檔賴佩霞　綠委看完記者會：副手比郭董更有魅力

《人選之人》角色成真？　周玉蔻：想投賴佩霞！喔No，是林月真

綠委指郭台銘搭賴佩霞非常加分　挖反核立場：不知對核能主張為何？

榮泰創數據：高虹安爭議12天聲量飆逾17萬　這2人也被波及

評郭台銘找賴佩霞當副手「政治如戲」　陳學聖：期待實際票房囉

天才前鋒「糸師凜」帥氣亮相　《藍色監獄》真人舞台明年登場

快訊／郭台銘邀賴佩霞當副手　民進黨：可敬、可期待

烏日商辦點火直追七期　高鐵變「金礦」建商搶推案

另一半愛你還是愛自己更多？超準心測分析兩人的感情狀態

女子騎Ubike嘉義→台南　一看金額1270元嚇壞：搭計程車還較便宜

男星驚呆「《人選之人》是真的」！賴佩霞震撼演藝圈　他狂讚超越國外

婆婆賴佩霞選副總統…隋棠看直播「下巴掉地上」！　2招成最美模範婆媳

獨／弱肉強食片！民眾攀東卯山...直擊罕見帝王蜂斷頭啃食綠金龜

可不可悄悄漲價！人氣飲品「一口氣貴10元」　鐵粉不挺了

天兵女踩油漆桶墊腳增高　下秒陷入！白漆濺起爆出

政治熱門新聞

快訊／郭台銘宣布了　 藝人賴佩霞擔任副手　

又多一組選總統！　他搶第一登記連署

搭擋郭台銘拚2024！賴佩霞小檔案一次看　「盼落實整合在野心願」

快訊／賴佩霞全白現身！　郭台銘牽手副手人選出場

LIVE／拍胸脯保證的最好人選　郭台銘0830親曝副手

郭台銘今早宣布副手！　前立委爆：真的找過女神

中時民調：「侯柯配」贏「賴蕭配」近9％

快訊／陳嫦芬現身郭台銘副手宣布記者會　強調「非本日主角」

郭台銘搭擋賴佩霞　柯：不錯人選

全文／賴佩霞致詞哽咽落淚　「只有經濟穩定年輕人才敢想像成家立業」　

賴佩霞創紀錄！　學經歷一次看

郭台銘談副手2特徵　粉絲超嗨：支持郭爸爸

快訊／賴佩霞任副手！　送飛吻細數郭台銘優點：難想像他不討喜？

快訊／聽到郭台銘邀當副手　賴佩霞曝第一反應：先讓我笑一下

更多熱門

相關新聞

找來《人選之人》賴佩霞當副手！　學者分析：郭台銘進可攻退可守

找來《人選之人》賴佩霞當副手！　學者分析：郭台銘進可攻退可守

鴻海創辦人郭台銘正準備展開連署，以獨立參選身分投入2024總統大選，14日正式宣布由《人選之人-造浪者》中飾演林月貞一角的女星賴佩霞擔任副手。加拿大約克大學副教授沈榮欽分析，郭台銘這步棋進可攻、退可守，但這並無助於展現放手一博的勇氣。

賴佩霞任郭台銘副手　他引法規疑：《人選之人》能順利播出嗎？

賴佩霞任郭台銘副手　他引法規疑：《人選之人》能順利播出嗎？

賴佩霞哽咽提3議題！名嘴分析評「危險」

賴佩霞哽咽提3議題！名嘴分析評「危險」

快訊／郭台銘搭擋賴佩霞　侯友宜回應了

快訊／郭台銘搭擋賴佩霞　侯友宜回應了

郭台銘搭擋賴佩霞　柯：不錯人選

郭台銘搭擋賴佩霞　柯：不錯人選

關鍵字：

2024總統大選郭台銘國民黨總統賴佩霞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／郭台銘宣布了　 藝人賴佩霞擔任副手　

墨西哥國會公開「2具外星人屍體」腹部竟有3顆卵

隋棠、謝沛恩傻眼！賴佩霞認「家人全都不知情」

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

快訊／賴佩霞哭了！痛揭參選原因

許藍方全素顏錄影！小S、派翠克看傻眼

快訊／起底賴佩霞！在《人選之人》當選

醫示警：內褲別手洗！後果曝光　有「3狀況」該換新的了

爆讓安柏赫德Cosplay　馬斯克貼出私密照證實

好色男6大面相　嘴唇一形狀是肉慾派

遊民險背鍋！台南景點的大便是附近住戶拉的

又多一組選總統！　他搶第一登記連署

日女星「冷氣壞了」獨陳屍家中！

去日本玩！　醫見「藥妝店尷尬一幕」出手相救　

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

更多

最夯影音

更多
兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛

兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛
鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

孫生上館長直播提媽媽淚崩！　被罵不孝子：我對妳不離不棄

孫生上館長直播提媽媽淚崩！　被罵不孝子：我對妳不離不棄

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面