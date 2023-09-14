快訊／賴佩霞任副手！　送飛吻細數郭台銘優點：難想像他不討喜？

記者崔至雲／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（14）日宣布女藝人賴佩霞擔任2024副總統參選人。賴佩霞在致詞前先向台下送上飛吻，在致詞時表示，郭台銘「有情有義、惜情的人」，只要跟他一起打拼過的員工，無論學歷高低，都會得到最好的照顧；自從聽到郭的邀請，她開始上網搜尋，「真的很難想像，怎麼會有人這麼不討喜？明明善良、聰明絕頂、能幹、有實力、又有錢，怎麼會把自己弄成這樣？」。

▲賴佩霞擔任郭台銘副手。（圖／ETtoday星光雲）



賴佩霞指出，相信朋友看她站在這裡，眼睛瞪得比嘴巴大，心裡想「賴佩霞，你搞什麼？民調這麼低，淌什麼渾水？也不為自己想想」她的答案是，沒辦法！心裡有個聲音「君子有成人之美」，只要她認定是對的，而她也幫得上忙，她就會全力以赴，絕不放手。



賴佩霞提到，她有一群當初跟郭董一起創業的老朋友，私下談起，都說他是個「有情有義、惜情的人。」只要跟他一起打拼過的員工，無論學歷高低，都會得到最好的照顧跟優渥的待遇。還說，大家看到的只是郭霸氣的一面，事實上，為了公司的生存，他的身段比誰都軟。據說有一次為了拿訂單，中秋送禮，他頂著大雨站在人家家門口等了一整天，對方就是不肯開門，一直到了晚上，業主的太太實在看不下去，才請他進去。為了公司的業務，他就是不放棄。他的真誠、他的毅力最終感動了業主。這就是郭台銘的拼搏精神。「也難怪競爭對手講起他不免牙癢癢，因為他就是一個不輕易放棄的人」。

賴佩霞也哽咽回憶，從2016年一例一休政策開始實施，她看到原本生意興隆的老店，鐵門一家一家拉下，門口一張張剝落的修業公告，一封封沒有拆封的信，散落一地。原本熱熱鬧鬧的街道，轉眼變成了無人打理的空巷，「看著那些老老闆紅著眼眶，滿心愧疚的請求老員工們的諒解，那一幕幕的場景，我始終念念不忘」。

「我多麽希望這些外地的錢可以回流，只有經濟穩定，年輕人才敢去想像自己成家立業、結婚生子，做父母的也才有機會享受含飴弄孫的快樂」。賴佩霞再次哽咽說，相信大家都還記得之前柬埔塞事件，那絕對是每一個做父母的惡夢。因為經濟環境不佳，他們無能為力把孩子留在身邊，只能眼睜睜的看自己的骨肉在外受欺侮。大家不能再讓這樣的事情發生。這也不能只是嘴巴說說，除了擬定振興經濟計畫，還要有徹底執行的能力，在需要的時候，更要大膽改變、不退縮。



「我在這裡懇請郭董，您已經不是鴻海董事長，請您先跟以前的競爭對手喝咖啡吧。請那些在海外事業有成的企業家，一起回來擬定對的政策，吸引台商回來投資，根留台灣。同時讓那些目前在海外打拼的台商，相信政府會成為他們堅定的後盾。還有，請您去爭取一些好的國際項目來台灣投資。用您五十年經商的成功經驗，幫助年輕人立足台灣，放眼天下。看來，您有好多奶茶要喝」。

賴佩霞再笑說，自從聽到郭董的邀請，她開始上網搜尋，真的很難想像，怎麼會有人這麼不討喜？明明善良、聰明絕頂、能幹、有實力、又有錢，怎麼會把自己弄成這樣。



賴佩霞強調，她的專長是溝通、協調，接下來首先要做的是跟內部人員溝通，跟媒體溝通，跟在野黨溝通，而最最重要的是跟全國民眾溝通。身為副手，我的任務就是落實他「整合在野」的心願。也希望除了霸氣總裁，大家還能認識到他有情有義、堅忍不拔、排除萬難的一面。同時在不久的將來，我們會把政見做更清楚的說明。