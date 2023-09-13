又多一組選總統！　他搶第一登記連署

▲搶頭香！正神名黨主席許榮德（右）、佛光大學宗教學研究所長姚玉霜（左）參選總統連署 。（圖／正神名黨）

記者邱晟軒／綜合報導

中央選委會今（13）日受理參選總統連署登記第一天，正神名黨主席許榮德與副總統參選搭檔、佛光大學宗教學研究所長姚玉霜上午中央選舉委員會登記參加中華民國第16屆總統、副總統參選連署，成為第一位登記連署參選2024總統的參選人。

正神名黨主席許榮德日前接受媒體訪問時表示，我們是小蝦米拚大鯨魚、平凡人拚大財團、金主，台灣不可以戰爭、更不可以成為戰場，會禍延子孫。許榮德黨主席強調，正神名黨自創立以來，秉持著不對外募款的理念，並一再謝絕捐款。此次參選亦不例外，全力避免受到財團及既得利益者的影響。

許榮德指出，近年來，台灣面臨許多社會議題，從詐騙、吸金、黑金、暴力到毒品問題，社會環境嚴峻。在此情況下，許多台灣人生活在困境之中。然而，許多過去的領袖卻未能有效解決這些問題。面對即將舉行的選舉，三位候選人包括現任新北市長、前台北市長、台南市長兼行政院長以及現任副總統，他們在擔任要職期間，皆未能妥善處理社會緊急議題。

許榮德進一步透露，自己參選的原因很簡單：要如何解決台灣戰爭的威脅、台灣不可以成為戰場，會禍延子孫，我們的國家目前面對著重大的挑戰，包括經濟不平等、外交政策與社會和諧等等。這些挑戰需要真正的領導力和創新解決方案。我們不能再繼續使用過去的方式，我們需要改變，改變是我們唯一的機會。

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