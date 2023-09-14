李忠庭350萬晚會「超爛7頁企劃書」曝光　媒體人轟：小學生水準

▲「超級世界無敵爛企劃書」曝光，鍾年晃評論，約16:00起。（影／新台灣加油YouTube）



記者崔子柔／綜合報導

新竹市前文化局長錢康明昨（13）日公布「350萬跨年晚會」一事經過，稱新竹市長高虹安不僅知道男友李忠庭（Jack）介入，還是親自下達指令說「讓Jack處理」。昨日李忠庭當時給出的「7頁企劃書」曝光，讓資深媒體人鍾年晃忍不住說，「大概是小學生的實習作業的水準」。

新竹市府發言人徐千晴昨日公布企劃書內容，包含活動標題的頁首1頁、導言1頁、節目規劃1頁、煙火施放建議地點1頁、跨年活動標語「閃耀大新竹」1頁，以及1頁示意圖片，和1頁「Thank You 2023-2024大新竹跨年晚會暨煙火嘉年華」結語口號，總計7頁的A4紙中扣除頁首、頁尾、示意照、標語照，只有1頁導言、1頁活動介紹及1頁施放地點照。

▲高虹安男友李忠庭。（資料圖／記者劉昌松攝）



鍾年晃昨在三立節目《新台灣加油》指出，其中一頁整面是加拿大溫哥華的建築物English tower，懷疑李忠庭是否盜用圖片，而且這棟建物根本與新竹跨年無關，就算是李忠庭自己拍下的，又為何要放在跨年企劃書內？

鍾年晃表示，他終於知道為什麼錢康明要特別說這份企劃書寫得很爛，「高虹安口中說Jack曾經辦過選舉造勢晚會，很有經驗的Jack，寫出來的企劃書，如果妳去年的選舉造勢晚會也是這種企劃書，妳當選真的算妳好運」，「這種企劃書不要講說一個專業的、辦活動的公關公司，或是電視台辦活動，這個大概是小學生的實習作業的水準」。

▼超級世界無敵爛企劃書。（圖／徐千晴提供）

