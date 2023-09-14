一秒飛出國不用等待！　韓國品牌「韓味不二」海苔酥輕鬆滿足味蕾

▲許多人對韓國美食、零食等深深著迷，現在在台灣也可以輕鬆吃到。韓國品牌「韓味不二」海苔酥以及鹽烤海苔，採用當地食材製作，道地又美味口感成為餐桌上和日常生活的好夥伴。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

悶了好久，不少人都計劃好要出國旅遊，其中鄰近國家「韓國」更是許多人心中的旅遊首選地，無論是風景名勝或美食都讓人難忘，但現在即使還沒飛出國，也能讓你體驗到專屬韓國的道地美味。韓國品牌「韓味不二」海苔酥嚴選冬季生長海苔，酥酥脆脆的聲響光是用聽的就讓人食指大動；而更讓人無法抗拒的是那芝麻和麻油香氣，吃了一口就再也停不下來。

▲「韓味不二」海苔酥以及鹽烤海苔，無論是配著白飯或直接吃都很涮嘴。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

民眾鄒小姐說，「這是我們家必備，因為我跟我小孩都很愛吃，而且一打開就有麻油的香氣，很容易讓人胃口大開，我小孩有時候不太愛吃白飯，我就會撒一些在上面，然後拌一拌，一下子小朋友就全吃完了，我自己除了配飯還會把它抓來當零嘴吃也非常棒。」民眾許先生則說，「覺得吃起來口感滿脆的，還有點鹹味感覺就很下飯，雖然我沒有吃過太多類似產品，但我覺得第一次吃到『韓味不二』海苔酥真的很驚艷，感覺可能看個影集之類的一包就會全部被嗑完。」民眾吳小姐則是提到，「之前沒有吃過海苔酥，但是因為我同事都跟我說這超好吃，叫我一定要吃看看，所以今天就特別過來買，想回家試試看，覺得非常期待。」

▲「韓味不二」鹽烤海苔滿滿香氣與爽脆口感，品嚐嚴選韓國的直送美味。

同樣在韓國人的餐桌上，不可或缺的就是海苔了。「韓味不二鹽烤海苔」採專利技術製程製作，香氣與咀嚼時爽脆口感，更是讓人回味無窮。民眾鄒小姐說，「我因為晚上會追劇，追劇的時候又很想吃零食，因為海苔沒有什麼熱量，我很喜歡夾著泡菜一起吃，覺得沒什麼負擔，也不會太罪惡。」民眾吳小姐則說，「這是我平常會放在辦公室裡的必備，因為像下午覺得很累的時候，嘴巴也會很想咬東西，所以我辦公室都會放一包，嘴饞的時候就可以吃，正好因為最近吃完了，所以趕快來美式賣場補貨。」

▲多種口味選擇，輕鬆滿足全家人味蕾。

而「韓味不二」海苔酥還有多種口味可以選擇，除了在美式賣場可以買到的原味之外；在全聯還可以找到泡菜海苔酥、蔬菜海苔酥，以及兒童海苔酥等多種口味。皆使用韓國海域原產海青菜製成，是適合全家人的餐桌好夥伴，也為日常料理更增添風味。想要一秒飛出國現在不用等待，只要動動手指在官網或在通路賣場入手，就可以讓你體驗韓國嚴選的直送美味。