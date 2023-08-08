當媽後話題只剩小孩！韓作家出書狂賣40萬本　少女時代潤娥也推薦

▲少女時代潤娥也曾公開推薦，韓國作家尹婷恩出書探索結婚生育後「丟失自我」的現象，獲得大批讀者共鳴。（圖左／記者張一中攝；圖右／新經典文化提供）



記者林育綾／綜合報導

韓國小說《82年生的金智英》改編電影後爆紅，女性在結婚生育後「丟失自己」的話題引發迴響；如今韓國作家尹婷恩（윤정은）也出書感嘆，明明很愛孩子，但育兒生活卻讓她強烈感到孤單、受不了跟媽媽們聊天的話題「只剩孩子」，每一刻都在思考如何填補內心的空白。新書發表後狂賣40萬冊，就連少女時代潤娥也公開推薦，也被韓國讀者票選為「最想送人的禮物書」。

如果你曾被《82年生的金智英》喚起共鳴，那麼尹婷恩的《自己的人生，按自己的節奏來，沒關係》（하고 싶은 대로 살아도 괜찮아）也會引發強烈共感。她在這本書中記錄婚後育兒的恐懼、對人生的思索，如今將來台發行繁體中文版，由新經典文化出版。

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由於韓國女性在傳統上地位低，職場上收入也比男性低，在家庭中又受到傳統女性的生活規範束縛，從他人的標準來看「永遠不夠完美」。很多女性在按照別人的期望，扮演好妻子母親角色後，非但不快樂，往往還陷入憂鬱，更無法為家人帶來幸福。

尹婷恩提出，自己的人生不是寫他人出題的考卷，不需要符合他人的標準答案。按照自己的想法來規劃自己想要的生活，擺脫「標準答案」，才能漸漸成為完整的自己。

由於她從小喜歡閱讀和寫作，曾經覺得自己很平凡，但過去十年來，她在婚姻之外持續寫作，也帶領寫作課，透過與讀者的面對面交流，獲得極大的幸福感。

她在2012年小說獲得「生命的香氣東西文學獎」後，還陸續創作出版了《穿高跟鞋讀書》、《離經叛道，濟州自由》、《一起散步吧》、《世界上所有的撫慰》等書，2023年更出版了第一部小說，3個月不到銷售突破十萬冊，目前更準備進軍國際，迎來全新階段。

▲尹婷恩出書《自己的人生，按自己的節奏來，沒關係》，分享在婚後育兒忙碌生活中，如何走出自己的一條路。（圖／新經典文化提供）



尹婷恩在《自己的人生，按自己的節奏來，沒關係》書中，寫到許多育兒的真實情景，包括有一次陪孩子時，打破廚房酒瓶，一邊擔心孩子受傷、一邊刮傷了自己的腳底板，她心想，「我現在需要的是流下眼淚，然後給像玻璃碎片一樣破碎的心一個擁抱。」即使不是完美媽媽也沒關係，一定要聆聽自己內心的聲音，照顧別人同時也要照顧自己。

書中並不是關注身為母親、妻子和作家的角色成功與否，而是帶著讀者不斷追問「自己想要什麼」，並體悟到，即使已經成年，仍不是完美的成年人，要大家向冷落已久的自我給予慰藉。

《自己的人生，按自己的節奏來，沒關係》在韓國出版後，讓尹婷恩成為真正的暢銷作家，新書封面採用韓國知名插畫家磨設（마설）的設計，銷售成績已突破40萬本，在YES24 網路書店、實體書店綜合暢銷榜上，都取得了優異成績。

該書鼓勵女性摒棄束縛，尋找屬於自己的幸福，不但獲得少女時代潤娥公開推薦，更成為Kakao Talk網站讀者票選年度「最想當禮物送人的書」第一名，適合喜歡韓國戲劇文化、探索內在的讀者。

▲尹婷恩《自己的人生，按自己的節奏來，沒關係》中文版由新經典文化發行。（圖／新經典文化提供）