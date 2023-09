烏克蘭朝「俄黑海艦隊」發射10飛彈！港口陷入火海　至少2軍艦受損

▲烏克蘭朝克里米亞塞凡堡港口發射飛彈。(圖/達志影像/美聯社)

記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯國防部指控,烏克蘭13日朝俄軍黑海艦隊在克里米亞的基地發射10枚導彈,同時派出3艘無人水面艦艇進行攻擊,最終造成一座造船廠大火,同時有兩艘軍艦受損。

BREAKING:



Ukrainian missile strikes against the dry docks in the Port of Sevastopol in Crimea just destroyed a major Ropucha-class landing ship and a Kilo-class submarine.



It's one of the worst days for the Russian Navy in a long, long time... pic.twitter.com/5P6T9cIkVC