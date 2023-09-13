「失職責無旁貸！」　顏若芳預告：下午赴監察院舉發北市府瀆職

▲台北市議員顏若芳。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於基泰建設施工出包造成鄰近公寓大規模傾斜坍塌，顏若芳13日表示，基泰建設必須擔負起全責是理所當然，但北市府也不應置身事外，預告將在今日下午2點30分與民進黨台北市議員林延鳳赴監察院，舉發台北市政府瀆職，因查驗、監督不慎而導致憾事發生。

顏若芳今日在臉書發文預告，她將在今日下午2點30分與民進黨台北市議員林延鳳赴監察院，舉發台北市政府瀆職，因查驗、監督不慎導致憾事發生。顏若芳指出，根據相關資料，基泰大直工地在從今年2月到7月，到房屋坍塌前9月4日都有陸續出現數值異常、需要停工的情形，但北市府4月接獲民眾鄰損通報後前往查驗，卻只相信基泰現場建築師的報告，沒有檢查過往監測紀錄，也沒有列管，就發文幫基泰建設背書。

顏若芳認為，當初北市府4、5月接獲陳情時，調閱工地的監測數據，就可以發現基泰的監測數值在2到7月時，數值已達停工標準，若馬上勒令基泰建設停工，就可能避免現在的憾事發生。

顏若芳強調，基泰建設僥倖行事的態度是禍源，但北市府的縱容、怠惰和失職更責無旁貸，也絕對不是台北市長蔣萬安在媒體前暴怒一兩天可以解決的。針對大直民宅塌陷事故，市府除了應該解決後續賠償，居民安置相關等問題，更當負起責任，為市府的怠惰、失能向市民道歉，並懲處相關局處人員、積極檢討損鄰處理規則。